Davi Brito revela que expulsão de Wanessa foi intencional

Dvai e Wanessa brigaram no programa - Foto: Youtube | TV Globo

Davi Brito relembrou um de seus maiores embates dentro do BBB 24. Campeão do reality show da TV Globo, o baiano revelou que a expulsão de Wanessa Camargo, uma de suas rivais na casa, foi intencional.

Convidado do programa Selfie Service, o famoso afirmou que foi cobrar a eliminação da filha de Zezé Di Camargo para a produção logo depois do tapa que ela deu na perna dele após uma festa.

“Se fosse eu que tivesse bebido e desse uma tapa, eu seria expulso? Eles [a produção do reality] não falaram nada porque a resposta é sim. Porque quando é ela comigo, ela não pode também ser? Isso é regra”, disse ele.

“Irmão, eu já fui na intenção de que isso fosse acontecer. Lá no jogo não tem essa de fulano ser maioral e ciclano ser menor. Todo mundo tá comendo da mesma comida, deitando na mesma cama, é todo mundo na mesma sintonia. Falaram que eu tinha que falar [da agressão]. Eu olhei para a câmera e falei”, completou.

Amizade pós BBB

Davi também aproveitou o bate papo para revelar com quais participantes do programa ele ainda mantém contato. Ele contou que atualmente só fala com Lucas Buda e MC Binn, que protagonizaram brigas sérias com ele dentro da casa.

Melhor amiga dele durante a atração, Isabelle Nogueira cortou laços poucos meses depois do anúncio da vitória dele. “Eu entendo ela, estava namorando, era o momento dela. Ela me levou para Parintins, disse que viria a Salvador, mas não veio. Foi amiga ali [no reality]. Cada uma vive a sua vida”, revelou Davi.