Justiça toma decisão sobre briga entre Cariúcha e Alexandre Correa

Encerra caso judicial de Cariúcha e Alexandre Correa - Foto: Reprodução | Instagram | Sbt

Chega ao fim o embate judicial entre Cariúcha e Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann.

Segundo o juiz Ary Casagrande Filho, o processo criminal por injúria movido pelo empresário foi encerrado devido ao chamado prazo decadencial, que exige o início da ação em até seis meses após o fato. A defesa de Alexandre não respeitou esse limite.

“Julgo extinta a punibilidade de Alessandra Mendes Firmino [nome verdadeiro de Cariúcha], uma vez que decorreu o prazo decadencial”, afirmou o juiz, esclarecendo que a queixa não foi apresentada dentro do tempo legal.

A origem do processo está em uma série de declarações feitas por Cariúcha durante o programa Fofocalizando, exibido pelo SBT.

Na ocasião, a apresentadora criticou o empresário abertamente, afirmando que ele vivia às custas de Ana Hickmann e o chamando de “cafajeste”, “covarde”, “safado” e “agressor de mulher”.

Incomodado com as declarações, Alexandre ingressou com uma ação judicial contra Cariúcha, exigindo uma indenização de 40 salários mínimos, além de um pedido de desculpas veiculado no programa.

Paralelamente, a ação por danos morais também foi encerrada. A Justiça entendeu que houve abandono do processo por parte da equipe jurídica de Correa, que não cumpriu os prazos necessários para seu andamento.

Decisão da Justiça em briga entre famosos

Além disso, a juíza responsável determinou a inclusão do SBT no processo, já que as declarações que motivaram a ação foram exibidas pela emissora. Com a ausência de qualquer movimentação por parte do autor, o caso foi arquivado definitivamente em abril deste ano.

Diante das acusações, Cariúcha usou o Fofocalizando para rebater as provocações de Correa e afirmou que não compareceu à audiência porque não foi devidamente intimada.

“Quando eu sou intimada, eu vou”, declarou. Encerrando o seu discurso ainda pontuou: “Eu não tenho medo de macho, principalmente de agressor. Medo de você? Só se nascer de novo".