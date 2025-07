A Dama assume namoro com ex-bailarina de Ivete Sangalo

A Dama está namorando Alice Oliver - Foto: Reprodução | Instagram A Dama e Alicer Oliver

A cantora A Dama não está mais no time das solteiras! O coração da artista já tem dona, e ela atende pelo nome de Alice Oliver. A novidade foi revelada com exclusividade por uma fonte da coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!.

Enquanto as informações chegavam a esta coluna na tarde de segunda-feira, 14, A Dama, que se candidatou a vereador de Salvador em 2024, publicou um vídeo misterioso no Instagram, interagindo com uma mulher dentro de um carro, mas sem mostrar o rosto dela.

No registro, soltou um “amor”. Pra completar, disparou que as duas eram um “casal” e ainda provocou a curiosidade dos seguidores, dizendo que só revelaria quem era se rolasse um Pix.

Mas e aí, quem a nova namorada de A Dama? Leia a matéria completa na Coluna Sabendo com Vini do Portal Massa!