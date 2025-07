Zé Felipe e Virginia acertam divórcio; veja valor da pensão

Após o divórcio, filhos permanecem sob cuidado de Virginia Fonseca - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Zé Felipe e a influenciadora Virginia Fonseca encerraram o processo de divórcio que estava em andamento desde de junho pela justiça de Goiás.

De acordo com informações noticiadas pela Goiás Record e confirmadas pelo Portal LeoDias, o cantor havia entrado com o pedido de separação há três semanas.

Com o fim do relacionamento, Virginia volta agora a usar seu nome de solteira, retirando o sobrenome Costa do ex- marido e voltando a assinar como Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão.

Foi determinado no processo que a guarda será compartilhada e as crianças ficarão na residência fixa com a mãe, Virgínia. Também foi definido que Zé Felipe terá direito à convivência com os filhos, podendo buscá-los na residência de Virginia, desde que avise com, no mínimo, um dia de antecedência.

Segundo o veículo, a decisão tem como objetivo preservar o bem-estar das crianças e assegurar um convívio saudável entre ambos os pais.

Qual o valor da pensão?

Segundo o portal, conforme o acordo deferido pela justiça de Goiás, o cantor Zé Felipe deverá pagar R$ 60 mil mensalmente para os três filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2 anos e José Leonardo, de 10 meses.

O valor será dividido igualmente: 20 mil por cada filho, a fim de garantir o padrão de vida que tinham durante o relacionamento dos pais.

Mesmo com a conclusão do casamento, questões como a divisão de bens ainda seguem correndo em uma ação separada na justiça.

O anúncio do fim do relacionamento de cinco anos de Zé Felipe e Virginia Fonseca foi anunciado em maio deste ano e surpreendeu os fãs com a decisão.