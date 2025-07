Ex-mulher de produtor desmente mãe de Marília Mendonça

Henrique trabalhava com Marília - Foto: Instagram | TV Globo

A briga de Dona Ruth com os familiares das vítimas do acidente que matou a cantora Marília Mendonça ganhou um novo capítulo nesta semana. Após a mãe da cantora alegar que nunca pediu 50% do valor do seguro recebido pelas família, Fernanda Costa, ex-esposa do produtor Henrique Bahia, desmentiu a informação.

Em entrevista ao g1, a moça contou que enviou um áudio para Ruth em 2022, meses depois do acidente, pedindo para ela dividir igualmente o dinheiro entre os herdeiros das vítimas.

Entretanto, a mãe da rainha da sofrência não se mostrou muito solícita com relação ao assunto e se limitou a responder que o caso só poderia ser discutido com o advogado da família dela.

Vale lembrar que Henrique Bahia era baiano e trabalhava como produtor musical de Marília Mendonça há quase três anos. Além de funcionário, ele se tornou amigo pessoal da artista e estava sempre presnete na vida dela.

Entenda o caso

O caso veio à tona publicamente após o jornalista Ricardo Feltrin compartilhar um vídeo em seu canal do Youtube detalhando o ocorrido. Na gravação, ele contou que Ruth entrou em contato com a equipe do seguro de vida um dia depois do falecimento de Marília Mendonça.

“A Marília nem tinha sido enterrada e Dona Ruth já estava ligando para saber do seguro. O seguro não era dela, não era da Marília, eu estou com a documentação, o seguro era da empresa que alugava o avião”, disse ele.

O valor do seguro era de um milhão de dólares, que convertido para o real totaliza R$ 5,4 milhões. Além de uma apólice que determinava o montante de 200 mil dólares para cada passageiro, cerca de R$ 1 milhão.

“Quando Dona Ruth descobriu que era um milhão de dólares, ela achou que era tudo dela. Chamou todo mundo e falou: ‘É o seguinte, eu fico com 50% desse valor, porque a Marília era a mais importante de todos’”, explicou o comunicador.

Feltrin também revelou que Ruth alegou que todos estavam no avião por causa de Marília e ela entraria numa batalha judicial para conseguir parte do valor, caso eles não dessem por livre e espontânea vontade. Ao final, ela recebeu cerca de 500 mil dólares.

“Nenhuma vida é mais importante que outra [...] ela desvalorizou a vida das outras pessoas”, completou ele, reforçando que apurou a história durante 4 dias em contato com familiares das vítimas do acidente.

Pronunciamento

Dona Ruth se pronunciou sobre as acusações que recebeu nos últimos dias durante uma entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo. Na conversa, ela se defendeu e contou sua versão dos fatos.

A empresária alegou que nunca exigiu 50% do valor do seguro recebido pelos familiares das vítimas que também faleceram durante o acidente de avião que ocasionou na morte de sua filha, em 2021.

“Eu não conversei com nenhuma daquelas pessoas. O advogado disse que o juiz entendeu que a maior parte teria que ser da Marília. Foi uma decisão do juiz. O povo só esquece que eu tinha um irmão ali também. Não era só minha filha. Eu estava vivendo um luto duas vezes”, disse ela.

O advogado de Ruth, Robson Cunha, também detalhou a situação. “A Dona Ruth, em nenhum momento, isso eu te reforço, fez nenhuma tratativa com nenhuma das partes. Quem tratou desse assunto foi exclusivamente os representantes legais, os advogados. A seguradora fez o deposito em juízo do valor. Quando nós recebemos a minuta da empresa de táxi aéreo, nós já recebemos com essa divisão”, explicou.

“Tiveram tratativas sim. Quando nós recebemos a minuta, ela já veio com a diferença de valores, com a distribuição. Eu recebi do advogado responsável pela empresa de táxi aéreo. As partes que, por ventura, entendam que necessitam de uma indenização a partir da definição da culpa do acidente, poderão fazê-lo de uma forma a buscar seus direitos na justiça”, concluiu.