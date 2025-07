Cantor fica à deriva no mar e é salvo por Simone Mendes

A famosa ajudou o artista - Foto: Reprodução | Instagram

Nattan passou por um verdadeiro perrengue com sua moto aquática nesta semana, no Ceará. O veículo do cantor parou de funcionar e o deixou à deriva no meio do mar, próximo a casa de praia da cantora Simone Mendes.

Ao notar que o amigo não conseguia movimentar o jet ski, a famosa usou um barco para rebocar a moto aquática até o local onde ele e a noiva, a influenciadora Rafa Kalimann, estão hospedados.

O momento foi registrado pela ex-dupla de Simaria, que fez questão de filmar a situação inusitada. “A gente se diverte, mas o sofrimento é grande”, disparou Nattan na gravação, que foi publicada no perfil do Instagram da amiga.

Simone Mendes resgata Nattan em apuros no mar pic.twitter.com/rfa49ry207 — Moon Buzz no #BBB25 (@moonbuzzoficial) July 15, 2025

Simone ainda aproveitou para mandar um recado especial para Rafa Kalimann, que está grávida de Zuza, primeira filha dela com Nattan. “Já disse para a Rafa: ‘Cuida do teu marido’. Já botei em segurança”, brincou.