MC Daniel é acusado de agressão e ameaça por fotógrafa

Mc Daniel e Lorena Maria no nascimento do filho, Rás - Foto: ~Reprodução | Instagram

Aline Morais, fotógrafa que trabalhou no nascimento de Rás, filho de MC Daniel com a influenciadora Lorena Maria, detonou o cantor nas redes sociais. Em entrevista divulgada nesta terça-feira, 15, a fotógrafa afirmou que, em fevereiro, o cantor intimidou ela na sala do parto.

Na segunda-feira, 14, Aline postou nos stories do seu perfil do instagram brevemente sobre como se sentiu na época do acontecimento. "Que a verdade seja dita por tudo o que ele fez com a gente. Acabaram com a minha saúde mental na época. Eu me calei e tive ética e respeito pela fase de uma mulher passando pelo puerpério. Deus é justo", relatou.

Ela ainda finalizou dizendo: "Sabe o que mais me assusta? Mulheres defendendo esse tipo de homem escroto".

Em conversa com a revista Quem, ela deu detalhes sobre como ocorreu o episódio na sala do parto. “Quando entrei na sala de parto, ele começou a gritar comigo, me tratar mal, perguntando o motivo de eu ter demorado tanto para chegar à maternidade. Mas eu estava sob aviso para chegar no momento certo”.

Ainda segundo Aline, o cantor havia reclamado por ela não ter enviado os vídeos e ter cobrado o pagamento: "Eu não passei os vídeos para ele de imediato porque não tinha feito o pagamento, e ele achou ruim. Ele me ameaçou. Falou que ia falar sobre mim nas redes sociais, o quanto eu fui antiética, e acabar com a minha carreira”, acrescentou.

Pronunciamento do MC Daniel

Após a repercussão do desabafo da profissional, o funkeiro se pronunciou sobre as acusações. "A fotógrafa já tinha pedido desculpas para mim, para a Lorena e paras nossas mães, por todo o desconforto que ela causou, sendo invasiva. Ela deixou a Lorena muito triste, foi super invasiva e mal-educada”, afirmou.

“Quando teve a cesárea, ela deixou a câmera de lado e foi falar pra Lorena que o bebê estava saindo, entre outras coisas. O menino que foi com ela foi com roupa de balada para o hospital, nem foi com roupa profissional… E no fim de tudo, ela queria queria que ele entrasse pra gravar a Lorena em trabalho de parto, a Lorena sem roupa, ela não permitiu, eu também não… Acho que é um direito nosso”, completou.

“No fim foram sete horas de trabalho de parto e eles entregaram muito pouco o trabalho deles, o que deixou todo mundo triste, principalmente a Lorena, que queria ter todo esse material. Eles transformaram tudo em um momento de tristeza. Tomem cuidado com quem vocês forem contratar”, encerrou o cantor no seu pronunciamento.