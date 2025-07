Cantor sertanejo morre aos 24 anos; saiba quem é

Felipe Alves, que formava dupla sertaneja com Raphael, tinha 24 anos - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Felipe Alves, da dupla sertaneja com Raphael, faleceu na manhã da última segunda-feira, 14, aos 24 anos, na cidade de Araguaína (TO).

A morte do artista foi devido a um edema cerebral causado após cair de uma caminhonete. A informação foi confirmada em nota pela equipe do artista.

No último domingo,13, Felipe foi hospitalizado logo após a queda em estado grave. De acordo com informações de amigos do cantor, o veículo arrancou bruscamente, desequilibrando o cantor, que acabou caindo de cabeça no chão.

Apesar dos esforços dos médicos, ele não resistiu e veio a óbito.

Equipe da dupla se manifesta

Em nota, a equipe da dupla Felipe e Raphael desabafa sobre a perda do artista.

“Hoje, com o coração em pedaços, compartilhamos que o nosso querido Felipe não está mais entre nós. Ele partiu cedo demais. Agora está ao lado do Criador, no céu que ele tanto olhava com esperança, com sua alma leve e sua voz eternamente viva”, relata.

Raphael Sousa, homenageou o amigo de palco nas redes sociais. "Sempre vou lembrar de você sorrindo, cantando, motivando e cuidando de todos à sua volta. Obrigado por acreditar no meu sonho e me incluir no seu", destacou ele.

Os cantores Felipe e Raphael se conheciam desde a infância. No ano passado, eles formaram a dupla sertaneja e estavam se preparando para gravar um EP.

Confira a nota oficial: