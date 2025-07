Sophie Charlotte é acusada de destratar figurantes e Globo emite nota

Artista virou assunto após suposto ataque em set de gravação - Foto: Divulgação

A atriz Sophie Charlotte foi envolvida em uma polêmica nos bastidores da gravação de uma novela da TV Globo, após relatos de um suposto episódio de estresse com figurantes.

Segundo a jornalista Fabiola Reipert, a atriz se irritou com o posicionamento de alguns figurantes durante as filmagens de 'Três Graças'. Ela teria pedido para que um membro da produção tirasse os figurantes que participavam da cena, pois não queria ficar perto deles durante a gravação.

Conforme a publicação, tudo aconteceu no Terminal Bandeira, em São Paulo. Na cena, Sophie teria apenas de aguardar o transporte público em um ponto de ônibus e em um dos cenários havia um banco disponível. De acordo com os relatos, a famosa não queria dividir o assento com os figurantes que faziam parte da cena.

“Em determinado momento, Sophie se irritou tanto que decidiu esperar dentro do ônibus até o momento exato da gravação, só para garantir que ninguém chegasse perto dela”, disse uma fonte, que afirmou ainda que Sophie almoçou longe dos colegas de trabalho e ao lado de um segurança local para evitar contato.



Em nota enviada à imprensa, a emissora negou que tenha ocorrido qualquer tipo de constrangimento ou comportamento desrespeitoso por parte de Sophie Charlotte.

Até o momento, Sophie Charlotte não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.