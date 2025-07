Lexa doa itens da filha para bebês com o mesmo nome

A artista é casad com Ricardo Vianna - Foto: Reprodução | Instagram

Lexa está se desfazendo dos itens de sua filha, Sofia, que faleceu poucos dias após o nascimento prematuro. A cantora fez um apelo em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 16, e pediu indicações de mãe de meninas que possuam o mesmo nome da garotinha, que foi fruto da relação dela com o ator Ricardo Vianna.

"Eu vou postar e apagar assim que eu achar. Falei com pessoas próximas, mas não achei nenhuma bebê Sofia. Tenho muitas coisas personalizadas com o nome da Sofia e gostaria de dar com todo amor do mundo para outra bebê que esteja para nascer, porque a maioria das coisas é RN (tamanho recém-nascido)", disse ela.

"São roupinhas de excelente qualidade, alguns produtos, trocador portátil. Por favor, me envie um direct. Eu doarei só as personalizadas, mas doarei com o coração cheio de alegria!", completou.

Morte da bebê

Sofia faleceu após enfrentar complicações no nascimento. Lexa sofreu uma pré-eclâmpsia precoce com Síndrome de HELLP e ficou internada por 17 dias na semi-intensiva e três dias na UTI , realizando um parte de emergência.

O anúncio do falecimento da garota foi feito através de um post no perfil do Instsgram da funkeira. "O nosso milagre nasceu! Dia 05/02 minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas pra gente… foram 25 semanas e 4 dias de um gestação muuuito desejada", escreveu Lexa.

"Você mexeu a noite toda, você sabia me acalmar como ninguém, eu rezei tanto e implorei tanto para que tudo desse certo, eu cantei pra barriga, fiz playlist de parto. Fiz tudo, mas minha pré-eclampsia foi muito precoce, extremamente rara e grave…", relembrou.

"O meu fígado começou a comprometer, os meus rins e o doppler da minha bebezinha também… mais um dia e eu não estaria aqui para contar nem a minha história e nem a dela", completou.

Além disso, Lexa explicou que agora “está buscando um rumo” em sua vida e que “parte de mim se foi”. "Te carregar nos últimos minutos de vida tão vivos na minha cabeça… Você é, foi e sempre será a minha Sosso", declarou.

Na sequência, ela se declarou para o marido, Ricardo Vianna. "Te amo demais, vivemos os dias mais desafiadores das nossas vidas juntos e fortes, ver nossa filha na incubadora linda e lutando pela vidinha dela ficará para sempre nas nossas memórias. Você não soltou minha mão e foi o marido e pai mais incrível do mundo", escreveu.

"Obrigada a todos pelas orações.. Eu não tenho forças nem para andar, parecia que cada pá de terra no seu enterro era como se a minha vida e os meus sonhos estivessem indo junto, meus seios cheios de leite, sem conseguir pensar em nada direito, mas eu creio nos teus planos Senhor", seguiu.

Lexa finalizou: "Sofia, te amarei eternamente minha filha amada, espero te honrar muito, eu sei que um dia vamos nos reencontrar em um lugar lindo… espera que a mamãe vai te dar mais colo".