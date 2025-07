Fernanda Torres questiona fortuna de influenciador; saiba quem

A atriz conversou abertamente com o rapaz - Foto: Reprodução | Youtube

Fernanda Torres não conseguiu esconder sua surpresa ao saber o valor da fortuna do influenciador digital Casimiro, conhecido por reagir a vídeos no seu canal do Youtube, chamado Cazé TV. Os dois estiveram juntos no programa Tá Feito, realizado pelo banco Itaú, e conversaram sobre a vida do rapaz.

“Não fiz isso na minha vida. Eu tive todas as oportunidades. Eu tinha o quarto, eu já tinha a minha mãe. Eu era nepobaby, entendeu? Eu já tinha todo o processo para me ajudar e eu não fiz. Eu não tenho o prédio. Eu tô arrasada”, brincou a artista, que foi indicada ao Oscar.

Sincero, o influenciador contou que a internet tem dado diversas possibilidades de retorno financeiro. “A internet é uma vitrine gigantesca. Então, ela possibilita que as pessoas façam das suas coisas as coisas e isso é muito legal. Nunca tive uma família abastada, mas nunca me faltou nada também. Então, eu tinha meu dinheirinho, eu não ajudava em casa e gastava com as minhas besteirinhas”, disse ele.

Ele ainda revelou que seus pais perderam o emprego durante a pandemia e ele teve que sustentá-los. “Eu tinha criado um canal no YouTube pra postar vídeo de gameplay, de jogar jogos, só que, assim, minhas lives, elas eram legais. Tinha 300 pessoas, 400 pessoas, é super legal, óbvio, são 400 pessoas te vendo, só que eu não tinha tanto prazer de jogar, assim, o jogo, e eu precisava fazer alguma outra coisa”, disparou.

“E aí, eu fui explorando outras possibilidades, aí comecei a reagir a jogos de futebol, e em dado momento, quando o futebol parava, ali no final do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, até voltar os campeonatos estaduais, e aí eu falei, cara, eu vou ver um vídeo aqui, um vídeo aleatório. Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro vídeo que eu vi, assim, aleatoriamente, mas eu acho que foi de alguém organizando uma geladeira. E eu fui falando minhas bobagens ali, e eu vi que a galera foi curtindo, e eu falei, cara, isso é legal”, completou.

Dinheiro lícito

Casimiro também relembrou uma conversa séria que teve com os pais quando começou a ganhar dinheiro. “Quando eu tive a oportunidade de virar pro meu pai, que era o meu grande sonho, de aposentar meu pai, e depois eu aposentei minha mãe também, e foi um momento muito emocionante pra mim, porque era um sonho mesmo, meu pai já era um senhor de idade”, disse.

O influencer afirmou que o pai chegou a questioná-lo se o dinheiro que ganhava era lícito e não vinha de coisas erradas. “A gente ainda tava num período de pandemia, e ele falou assim: 'não, mas esse dinheiro que você tá ganhando, ele é lícito?'”, contou.

“Aí, eu falei: 'é, pai, mas é da internet, né?'. Só que eu não saía de casa, então meu pai tava tipo assim: 'cara, de onde é que ele tá tirando o dinheiro?' Sabe, era um negócio assim, tá saindo do computador. Meu pai hoje, quando tem jogo na Cazé TV, ele assiste no celular e na televisão, ao mesmo tempo, pra dar mais view. Eu fico explicando que não precisa, mas tudo bem”, concluiu.