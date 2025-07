Irmão de Jade Picon posta foto nu e reação de Neymar viraliza

Neymar e Léo Picon são amigos - Foto: Reprodução | Instagram

Léo Picon surpreendeu os seguidores ao compartilhar um registro completamente nu, nesta terça-feira, 15. O irmão da ex-BBB Jade Picon posou em seu perfil do Instagram cobrindo o órgão genital com a mão.

“O Último Colírio Desgraçado vai nascer. Sigo virgem de paternidade. Meus filhos estão bem na minha mão e meu álbum na outra. Não dá pra confiar no que se vê na internet. Se eu, que sou um mero palhaço, confundo vocês a troco de rir sozinho, imaginem só o que não fazem os poderosos a troco de seus interesses gananciosos”, escreveu ele na legenda do post.

O famoso ainda aproveitou para revelar que sacrificou sua reputação para agradar os internautas. “Sacrifiquei o que restava de minha reputação pra vocês refletirem”, concluiu ele.

Reação de Neymar e famosos

A foto acabou viralizando nas rede social e rendeu uma série de comentários de fãs e amigos famosos do rapaz. Dentre eles estava o jogador Neymar, que não escondeu sua surpresa ao ver a foto nu do amigo: “Endoidou”, escreveu ele, seguido de um emoji com a mão na testa.

Comentário do atleta no post do famoso | Foto: Reprodução | Instagram

O influenciador Lipe Ribeiro também comentou sobre o registro de Léo: “Ah cara, peraí”. Já a ex-BBB Hariany Almeida demonstrou sua surpresa com o nude exposto na web: “Gente kkk”, disparou.