Cantora sertaneja revela que sofreu seis abortos

A cantora hoje é mãe de duas - Foto: Ilustrativa | Freepik

Thaeme abriu o coração e relembrou os aboratos espontâneos que sofreu antes de gerar sua filha. Convidada do podcast Vaca Cast, a cantora sertaneja, que faz dupla com Thiago, afirmou que perdeu seis fetos ao todo.

“2018 foi a primeira perda. Eu tive seis. Só quem passa sabe, né?”, disse ela. A loira ainda aproveitou para dar dicas às mamães que passaram pela mesma situação, informando que elas precisam procurar o médico desde a primeira perda.

“O que eu sempre falo para as mães — até recentemente participei de um simpósio para falar sobre isso — é: não pode ficar esperando. A gente vai ao médico e ouve: ‘Ah, é muito comum. Tem que pesquisar depois da terceira perda’. O quê? Você vai esperar três perdas?”, disse ela.

“As outras perdas foram bem no início, como se fosse um atraso menstrual. Se eu não tivesse feito o teste, talvez nem soubesse que estava grávida. Desde a primeira perda é preciso investigar. Às vezes é algo genético, imunológico, uma trombofilia… É possível evitar a segunda perda, sim”, completou.

Gestação saudável

Atualmente, Thaeme é mãe de duas meninas, chamadas Liz e Ivy, fruto do relacionamento dela com o empresário Fábio Elias, conhecido como Dalua. Os dois possuem uma espécie de incompatibilidade genética, que era responsável por expulsar os embriões no começo.

Na conversa, a famosa ainda relembrou a primeira gestação bem-sucedida, da filha mais velha, que foi concebida de forma natural, sem realizar fertilização assistida. “A primeira foi um milagre de Deus mesmo. Depois de tudo que passei, percebi o quanto ela foi um presente divino”