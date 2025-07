Maisa Silva expõe medo de engravidar: "Vai acontecer"

A artista contou detalhes sobre seus planos de futuro - Foto: Reprodução | Instagram

Maisa Silva fez uma revelação inesperada sobre seus planos de futuro. A atriz da Globo contou que não pensa muito em ter filhos e que se sente apavorada com a possibilidade de engravidar.

“Tenho umas amigas que têm [o sonho de ser mãe]. Eu não falo que ser mãe é um sonho, mas sei que vou ser, em algum momento da minha vida vai acontecer. Tenho a vontade, mas não tenho sonho. Acho que tenho mais medo de ser mãe do que de casar, é muita responsabilidade”, disse ela, em entrevista ao podcast Chapéus Há Muitos.

A famosa ainda contou que teme que a maternidade atrapalhe sua profissão de atriz e apresentadora. “Eu penso muito, conversando com outras colegas de trabalho, eu vejo como é difícil conciliar as coisas. Principalmente para mulheres. Quem se dispõe à maternidade, é um desafio muito grande --talvez seja o maior desafio criar outra pessoa, para o mundo, e deixar um pedaço de você nos outros”, disparou.

“Muitas delas ficam preocupadas. Por conta dessa gestão de tempo, a gente fica muitas horas no trabalho, às vezes não participam e ficam frustradas porque não puderam ir naquele dia importante no colégio… Essas pequenas coisas, eu entendo que vão ressoar na vida da criança. Eu fico pensando que, eu, quando for mãe, vou ter que lidar com tudo isso”, completou.

Solteirice

Solteira há quatro anos, a jovem contou que se considera uma pessoa criteriosa na hora de escolher um parceiro para se relacionar amorosamente. Ela ainda destacou que baseia seus namoro na relação de seus pais: Celso e Gislaine Andrade.

“Tem algumas questões que eu falo, brinco que tenho 'daddy issues' [problemas paternos, em tradução do inglês] reversos: como ele [meu pai] tem um relacionamento muito saudável com a minha mãe, não consigo arrumar um namorado”, brincou.

“Fico pensando: está muito difícil! Ele me ensina que não posso aceitar menos que isso, mas ele está fazendo demais, então ferrou. É por isso que estou solteira há tantos anos”, concluiu.