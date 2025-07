Deborah Secco declara que 'não acredita' na monogamia e explica o motivo

Deborah Secco falou sobre atual relacionamento - Foto: Reprodução | Instagram

Deborah Secco abriu o jogo sobre sua visão dos relacionamentos amorosos e revelou o motivo pelo qual não acredita na monogamia, durante o Saia Justa desta quarta-feira 16.

Ao lado de Eliana, Juliette, Bela Gil e Erika Januza, a atriz refletiu sobre o tema e os novos formatos de afeto, em um bate-papo que também serviu para divulgar seu novo reality no Globoplay, Terceira Metade, que acompanha casais dispostos a conhecer uma terceira pessoa.

Deborah foi direta ao revelar sua descrença no modelo tradicional: "Eu hoje vivo uma relação monogâmica por escolha, e meus combinados são refeitos diariamente. Mas me pergunto todos os dias: 'Eu acredito de fato no formato da monogamia?' Não acredito".

A atriz contou que já foi traída em todos os seus relacionamentos e, por isso, passou a questionar a eficácia da monogamia como regra. "De uma maneira geral, a monogamia não funciona", completou.

Deborah Secco fala sobre atual relação

Ainda assim, ela destacou que seu atual relacionamento com o produtor musical Dudu Borges é monogâmico, mas que o compromisso está sempre aberto ao diálogo.

"Hoje, funciona. Amanhã vai funcionar? Amanhã vamos ver. E assim a gente vai vendo os dias de cada vez", disse.

Durante o programa, Bela Gil também trouxe reflexões sobre os relacionamentos abertos. Para ela, a não-monogamia exige manutenção constante e não se trata apenas de ter múltiplos parceiros.

"As pessoas acham que a diferença entre monogamia e não-monogamia é a quantidade de parceiros, mas não é só isso. É sobre a liberdade e a forma como você enxerga o amor", pontuou.

Deborah concordou: "É muito meu caso. Eu tenho o pensamento de liberdade, mas eu não consigo estar com muitas pessoas. Eu gosto de me apaixonar, de me relacionar".