Ratinho resgata Banheira do Gugu com elenco polêmico e +18

O programa é exibido pela noite - Foto: Instagram | SBT

Os fãs da banheira do Gugu ganharam um presente nesta semana. O quadro retornou ao SBT sob o comando do apresentador Ratinho na última segunda-feira, 13, e contou com um elenco pra lá de polêmico para brigar pelos sabonetes.

Os escolhidos da semana para impedir os convidados Mulher Melão e Sérgio Mallandro de levarem a melhor na disputa foram Renata Schmidt, assistente de palco do jornalista e o influenciador Yuri Bonotto, conhecido como ex-bombeiro da Eliana.

Entretanto, o que chamou a atenção dos internautas é que a dupla é criadora de conteúdo adulto na web. Renata e Yuri possuem perfis em plataformas +18, como OnlyFans e Privacy, faturando alto mensalmente com os posts eróticos.

Faturamento

Em entrevista ao portal Diário Carioca, Renata contou que ganha cerca de R$ 10 mil por mês e garante que seus vídeos e fotos não são tão explícitos como os de outras produtoras de conteúdo adulto.

“Para a plataforma tenho conteúdos exclusivos, meus conteúdos são sensuais, mas não apelativos. Então, são fotos e vídeos sensuais”, disse ela, que cobra R$45,00 por mês para os assinantes exclusivos.

Schmidt ainda revelou que foi motivada a entrar na plataforma após observar o faturamento de uma amiga. “O que me motivou a começar na Privacy, foi uma amiga que já estava na plataforma e fazendo uma boa renda extra”, contou.

Já Yuri Bonotto, que está nas plataformas desde 2022, afirmou que recebe cerca de R$ 40 mil a R$ 60 mil por mês. “Quando a água bateu no meu pescoço três anos atrás ninguém me estendeu a mão. Eu que tive que ir atrás”, disse ele em seu perfil do Instagram.

O ex-Fazenda ainda rebateu as críticas que recebe de alguns internautas com relação ao seu trabalho. “Trabalho com conteúdo 18+ desde 2022, no OnlyFans e no Privacy. Se você não gosta ou acha vulgar alguma postagem minha e quer parar de me seguir, eu super compreendo. Mas não vou deixar de ganhar esse dinheiro para agradar os outros”, disparou.

Repercussão na web

Os vídeos dos famosos seminus durante o programa acabaram viralizando nas redes sociais e dividiram opiniões entre os internautas. A maioria teceu críticas ao SBT por resgatar a atração, a considerando de “baixo nível”, já outros celebraram o retorno do quadro clássico dos anos 90, que apresentou nomes como Luiza Ambiel e Solange Gomes.

“Sempre achei muito vulgar!”, confessou uma. “Desculpa, mas pra mim é só mais uma baixaria”, afirmou outra. “De verdade... Tem realmente alguém que acha isso legal?? Ou é só o povo que gosta de sexualização mesmo? Que desperdício de canal aberto”, reclamou uma terceira.

“Pelo menos agora é bem de noite, antes era domingo à tarde. Bons tempos”, refletiu um internauta. “Geração atual fica em pânico vendo”, debochou uma moça. “Muito bom! SBT das antigas”, disparou um último.