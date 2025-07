Programa de Ana Maria Braga surpreende na estreia

Ana Maria Braga estreia em Chef de Alto Nível - Foto: Reprodução | Globoplay

Nesta terça-feira, 15, Ana Maria Braga estreou em alta como apresentadora do Chef de Alto Nível. No horário nobre, a apresentadora conquistou mais público do que o blockbuster Sonic 2 (2022), exibido um dia antes na Tela Quente, da Globo.

Segundo dados do Kantar Ibope, o programa culinário alcançou média de 13,2 pontos na Grande São Paulo, enquantoo filme do ouriço azul registrou 12,2 na última segunda-feira, 14.

O talento culinário conta com um corpo de jurados formado pelos renomados chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto, que monitoram e avaliam os 24 participantes do programa. Além disso, foi construído um cenário de três andares, com cozinhas de níveis alto padrão, intermediário e precário.

Apesar deo programa surgir como concorrente do MasterChef Brasil 12, o reality da Band não sofreu alterações em sua audiência. O programa manteve a média de 1,5 ponto na capital paulista e registrou o segundo melhor desempenho da temporada.

Restam agora 13 episódios, que serão exibidos às terças e quintas-feiras.