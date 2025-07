Homem de saia em Vale Tudo: veja famosos que desafiam estereótipos

Famosos, assim como Tiago de Vale Tudo, usam vestimenta que desafia padrões - Foto: Reprodução | Globo

O remake de Vale Tudo chamou a atenção com o personagem Tiago usando uma saia. No capítulo desta terça-feira, 15, a atitude do jovem provocou um surto em seu pai, Marco Aurélio.

A aparição do personagem com a peça reacendeu um debate antigo, mas ainda atual: por que o uso de peças consideradas femininas por homens, ainda são consideradas um “tabu”?

A cena exibida recentemente dividiu opiniões nas redes sociais e trouxe à tona discussões sobre moda, identidade e quebra de estereótipos.

"É sobre representatividade, isso importa", declarou um usuário do X, se sentindo representado pela escolha do figurino do personagem.

Por outro lado, comentários não tão positivos surgiram: "Essa saia que o Tiago está usando ficou feia nele, homem hétero de saia querendo pagar de desconstruído é feio mesmo e quem discordar denuncie a mim e o Marco Aurélio no tribunal de pequenas causas".

Enquanto isso, no meio das celebridades, estilistas e artistas brasileiros, o uso da peça segue sendo normalizado. Felipe Pezzoni, vocalista da banda EVA, comentou, em entrevista exclusiva para o Portal A TARDE, sobre utilizar saias nos shows e eventos.

“É muito legal, todo ano eu uso saia, né? Kilt, né? Inclusive hoje eu comemoro 10 anos de parceria com a Ellus, que é uma marca que teoricamente era do rock e a gente quebrou esse paradigma”, explicou.

Vale lembrar que em diversas culturas ao redor do mundo, esse tipo de vestimenta nunca foi um problema, como a Kilt que é uma peça tradicional escocesa usada por homens há séculos e a Sarong presente em países do Sudoeste Asiatico e em outras regiões do Oriente Médio e da África.

6 artistas homens que já entraram na tendência:

1.Fiuk

O cantor e ator é conhecido pelos seus looks ousados que desafiam os padrões tradicionais .

2.Bruno Gagliasso

O ator é conhecido por quebrar estereótipos em seus ensaios e campanhas.

3.João Guilherme

O ator frequentemente aposta em looks que expressam sua identidade e provoca reflexões.

4.Jaden Smith

O filho de Will Smith é conhecido por usar saias, tanto em eventos como no dia a dia.

5.Lil Nas X

Rapper norte-americano e ícone LGBTQIA+ é conhecido por suas produções visuais impactantes.

6. Harry Styles

O ex-integrante do One Direction virou referência de moda ao aparecer com saias e vestidos em editoriais como o da Vogue.

Confira fotos: