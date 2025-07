Tony Salles quebra o silêncio por ausência em festa de 15 anos da filha

Tony Salles se manifesta sobre ausência em festa de 15 anos - Foto: Reprodução | Instagram

Scheila Carvalho, esposa de Tony Sallese ex-integrante do Grupo É o Tchan, comemorou os 15 anos da filha Giullia, com uma grande festa e compartilhou nas suas redes sociais a celebração.

No entanto, internautas e fãs que acompanham a família questionaram a ausência do cantor, pai da jovem, no evento. Em meios aos comentários, o casal se pronunciou e explicou a falta do pagodeiro.

Em uma postagem do Instagram, a ex-dançarina comentou sobre a festa da filha: “Um resumão da festa que preparamos para Giullia comemorar com os amigos seus 15 anos! Teve dança, risadas, emoção e muita pose pra foto! Foi tudo tão especial que ainda estamos com glitter na alma e sorriso no rosto!”.

Com a postagem, seguidores do casal questionaram nos comentários a falta do cantor na celebração. “Cadê o marido?”, perguntou uma internauta.

Logo, a ex-dançarina respondeu explicando que foi comemorado em uma viagem em família. “Comemoramos na viagem! Essa festa foi para os amigos dela. Alguém tem que trabalhar né?”, respondeu a dançarina.

Mesmo assim, outros internautas seguiram perguntando. “Cadê o Tony Salles?”, comentou outra seguidora.

“Tava trabalhando, uai”, reagiu o pagodeiro. “O pai trabalha todo final de semana, minha gente. As contas chegam todo mês”, ressaltou o artista, explicando o motivo da ausência na festa.