Felipe Simas elogia esposa por dedicação total aos filhos e volta atrás

Após críticas, Felipe Simas reflete sobre divisão de tarefas na família - Foto: Reprodução

Após enfrentar críticas nas redes sociais por uma declaração feita durante o programa Encontro, da TV Globo, o ator Felipe Simas veio a público para esclarecer seu posicionamento. Durante a atração, ele elogiou a decisão de sua esposa, Mariana Uhlmann, de deixar a carreira em pausa para cuidar integralmente dos filhos, o que soou para muitos como uma generalização de um modelo ideal de maternidade.

“Falo muito com a minha esposa sobre o orgulho que tenho dela também por abrir mão da profissão dela para que a gente pudesse construir uma família unida”, afirmou o Danilo, da novela "Dona de Mim", na ocasião.

Segundo ele, a escolha não pesa para Mariana: “E não é um peso para ela. Se fosse um peso, não seria [assim]. A gente entraria em um acordo e falaria: ‘Vamos achar uma solução’. Mas, como não é um peso, ela abriu mão de uma profissão para virar mãe integral".

“Quando eu olho para a Mari, eu só consigo me orgulhar dela porque ela teve essa força de vontade”, completou.

Ator voltou atrás

Com a repercussão, Simas admitiu que sua fala foi mal colocada. "Me precipitei ao tratar isso como uma regra. A Mari poder se dedicar à casa e aos filhos faz diferença na nossa dinâmica familiar, mas entendo que essa não é a realidade ou o desejo de todas as mulheres", escreveu o ator em seu perfil no Instagram.

Simas também agradeceu à apresentadora Talitha Morete, que o corrigiu ao vivo de forma respeitosa, lembrando que nem todas as famílias podem optar por esse arranjo, especialmente mães solo, que enfrentam desafios maiores. “Peço desculpas às mães que se sentiram ofendidas. O amor é o que constrói uma família unida”, acrescentou o artista.

O ator reforçou que a escolha de Mariana foi feita de forma consciente e que não a considera um sacrifício. “Me orgulho da Mari por ter tido essa força. Como para ela isso não é um peso, seguimos juntos nesse caminho”, concluiu.

Ele também refletiu sobre a divisão de tarefas em um lar com filhos: “Quando não são os pais, muitas vezes são as avós que se doam. No nosso caso, a Mari teve a chance de fazer essa escolha, e nossos filhos colhem os frutos dessa presença”.