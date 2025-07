Ex-RBD anuncia show em Salvador; saiba detalhes

O cantor passará pela capital baiana - Foto: Divulgação

Ex-integrante do grupo RBD, Christian Chávez anunciou que fará um show em Salvador, na Bahia. O cantor mexicando fez um post em seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira, 17, e contou que trará sua nova turnê para o Brasil em 2026.

“Brasil, estou voltando! Minha turnê solo está chegando e serão 12 apresentações incríveis por esse país que eu tanto amo. Cada cidade, cada encontro, cada momento… vai ser uma celebração da nossa conexão, da nossa história e do nosso amor. Essa jornada é pra vocês, então preparem-se, porque o melhor ainda está por vi”, escreveu ele.

Na capital baiana, o show acontece no dia 29 de janeiro, no Teatro Faresi. Os ingressos serão vendidos a partir de 23 de julho e os valores variam entre R$ 100 e R$ 1 mil, com opções de pacotes VIP, que inclui experiência de acompanhar a passagem de som e tirar uma foto individual com o artista.

Christian no RBD

Vale lembrar que Christian interpretou o personagem Giovanni Mendes Lópes na novela mexicana RBD. A trama foi sucesso no mundo todo, principalmente no Brasil, acumulando uma legião de fãs.

Em 2023, o famoso veio ao Brasil acompanhado dos outros integrantes do grupo na turnê “Soy Rebelde Tour”, que não passou por Salvador mas esgotou ingressos em todo o país.