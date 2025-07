Filha de atriz global revela que sente culpa por ser ‘nepobaby’

A garota também é enteada de um famoso - Foto: Reprodução | Instagram

Giulia Costa revelou que não gosta muito do título de “nepobaby”, apelido atribuído a filhos de pessoas famosas que alcançam sucesso em suas carreiras devido aos pais. Filha da atriz global Flávia Alessandra, a jovem contou que se sente culpada por ter tantos privilégios.

“Eu tenho muita culpa. Eu cuido disso na terapia, na psicologia, na astrologia, com as pedras... toda vez que vem essa culpa, eu penso 'não estou fazendo nenhum mal com esse privilégio'”, disse ela, em entrevista ao podcast WOWCast.

A garota ainda citou o momento em que esteve na área VIP do show da cantora Lady Gaga, que aconteceu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. “A gente estava passando por aquele cordão que fazem até chegar na área VIP, e aquele mar de gente”, relembrou.

“Eu fico mal, choro. É uma culpa que preciso ir para o banheiro chorar e depois vou ficar corroendo isso em casa por dias, vou perder o sono... como 'por que eu tenho e eles não?'”, afirmou.

Família famosa

Além da mãe, Giulia é cercada de pessoas famosas em sua família. A atriz é filha do diretor Marcos Paulo, que ficou conhecido por seus inúmeros trabalhos na TV Globo e faleceu em 2012.

Seu padrasto é o ator e apresentador Otaviano Costa, que já atuou em novelas da TV Globo e também esteve sob o comando do programa Vídeo Show, que exibia os bastidores da emissora. Ele é casado com Flávia Alessandra, mãe de Giulia, desde 2006.