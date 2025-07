Edu Guedes não fará quimioterapia nem radioterapia; entenda

O famoso estava internado - Foto: Reprodução | Youtube

Edu Guedes teve mais uma atualização em seu quadro de saúde. Diagnosticado com um câncer no pâncreas, o apresentador não passará pelos tratamentos de quimioterapia e radioterapia.

A informação foi confirmada pela assessoria dele ao portal Splash. “Edu Guedes terá que fazer algumas mudanças na sua rotina e dieta específica, mas não precisará de radioterapia nem quimioterapia”, escreveram.

O diagnóstico da doença foi feito após Edu sentir um cálculo renal e realizar uma bateria de exames. Ele foi operado para retirar o nódulo e recebeu alta médica há cerca de uma semana.

Desabafo

Recentemente, o famoso compartilhou um vídeo em seu canal do Youtube e agradeceu as mensagens de carinho do público, sem conseguir conter as lágrimas de emoção.

“Quis compartilhar esse vídeo, pois tenho me sentido muito especial. Cada palavra de carinho, força e apoio chegou aqui com muita intensidade e fez toda a diferença. Esse vídeo é uma forma de retribuir um pouco do que recebi. Vocês não fazem ideia do quanto tudo isso me fortalece!”, disse ele.

Edu Guedes ainda confessou que o médico ficou surpreso com a recuperação dele. “O médico virou para mim, a previsão para eu sair era 10 dias mais para frente, e ele falou: 'Da onde você está tirando essa força para melhorar tão rápido?'”, afirmou.