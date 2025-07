Melhorou? Preta Gil aparece em novas fotos durante tratamento nos EUA

Preta apareceu ao lado de um grupo de colegas em Nova York - Foto: Reprodução | Instagram

Fora do Brasil, a cantora e empresária Preta Gil foi vista nesta semana em um carrossel de fotos compartilhado por um amigo que esteve com ela nos Estados Unidos. A artista, filha do cantor Gilberto Gil, está na capital americana para um tratamento moderno contra o câncer colorretal, diagnosticado em 2023.

Os registros foram publicados pelo influenciador digital Duh Marinho, amigo próximo da artista, que tem acompanhado sua jornada de recuperação com apoio de equipes médicas internacionais.

Com quem está a cantora?

Nas imagens, Preta aparece ao lado de um grupo de colegas em Nova York. Atualmente, ela segue um protocolo de tratamento inovador que conta com o suporte de duas instituições médicas norte-americanas, uma em Washington e outra em Nova York.

“A gente numa só estrada é bem mais forte”, escreveu Duh ao publicar os registros nas redes sociais, destacando o apoio emocional à cantora.

Quem mais apareceu nas fotos?

Além de Duh Marinho, outras figuras conhecidas que fazem parte do círculo íntimo de Preta Gil também aparecem nas fotos, como Malu Barbosa e Gominho. Os amigos têm reforçado a rede de apoio que acompanha a artista durante o tratamento nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, fãs continuam enviando mensagens de carinho. “Estamos com você, Pretinha. Você nunca estará sozinha!”, disse um dos seguidores nos comentários.

Tratamento

O novo ciclo do tratamento teve início no dia 10 de junho, segundo comunicado da própria artista. Após esgotar possibilidades no Brasil, ela partiu para os EUA para enfrentar a doença, que se espalhou para outras quatro áreas do corpo.

Preta Gil passou por consultas no Virginia Cancer Institute e por exames no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York.

“Começo meu tratamento dia 10. Enquanto isso, vou me fortalecendo fisicamente e espiritualmente, recebendo muito amor. Amo todos vocês, obrigada por todas as mensagens diárias, orações e energia positiva. Vocês me curam”, escreveu Preta Gil em postagem publicada no dia 4 de junho.

A cantora segue enfrentando mais uma etapa da luta contra o câncer com apoio de amigos, familiares e fãs, agora em território americano.