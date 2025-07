Boninho é anunciado como diretor do The Voice Brasil no SBT

Boninho agora presta serviços ao SBT - Foto: Divulgação

Ex-diretor da Globo por décadas, Boninho foi confirmado nesta sexta-feira, 18, como showrunner do The Voice Brasil, no SBT. O programa musical teve o comando dele nos seus anos na TV Globo e agora segue com o formato na emissora fundada por Sílvio Santos.

“É uma alegria ver um programa que ajudamos a consolidar de volta", afirmou Boninho no comunicado.

“Ter o Disney+ e o SBT apostando no projeto conosco sendo ambos palco de uma parceria inédita de exibição, que demonstra um olhar extremamente atual sobre seu público é algo muito bacana", acrescentou.

Boninho ainda considerou o The Voice Brasil um reality show "que agrega e que tem um espaço garantido no coração" dos brasileiros. "Estamos voltando para ser um momento de leveza, muita música, alegria e emoção, com vozes para encantar o Brasil", destacou.

As gravações do talent show estão previstas para começarem em setembro, em São Paulo.

O programa será exibido simultaneamente no Disney+ e no SBT. Boninho assina a coprodução ao lado da Formata Produções e Conteúdo, responsável pela realização do reality.