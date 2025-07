Simaria se prepara para voltar aos palcos; saiba detalhes

A artista lançará novas músicas - Foto: Reprodução | Instagram

Simaria está se preparando para retomar sua carreira musical em breve. Afastada dos palcos desde 2022, quando deu um fim a dupla sertaneja com sua irmã, Simone Mendes, a cantora já está com as novas músicas preparadas para o lançamento.

A informação foi revelada durante o programa Fofocalizando, onde uma fonte contou detalhes da situação aos apresentadores. “Esperar a Simaria falar no tempo dela sobre essa volta, se vai ser com Simone, se não vai ser com Simone. Vem muita coisa aí, ela não ficou esse tempo todo parada”, disse Thayse Teixeira.

Apesar da revelação, os integrantes do programa não revelaram a data do retorno da famosa, que fez uma participação especial no show da irmã, em julho do ano passado, em Goiânia, capital do Goiás.

Fim da dupla

O fim de Simone e Simaria foi ocasionado por uma série de confusões envolvendo as irmãs. A gota d’água aconteceu durante uma entrevista de Simaria para o canal do Youtube do jornalista Leo Dias.

Na época, a sertaneja expôs os diversos conflitos com a irmã e confessou que estava cansada de administrar todas as funções e finanças da dupla, enquanto a familiar apenas cantava e conquistava o público.

A separação foi anunciada publicamente em agosto de 2022, através de um comunicado no perfil oficial da dupla, coletando uma série de reações dos fãs das irmãs.