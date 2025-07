Mãe de Eliza Samudio rebate falas do goleiro Bruno: "Indignada"

- Foto: Reprodução / Internet

A mãe de Eliza Samudio, Sônia Moura, se manifestou após notícias recentes indicarem que ela teria publicado uma cobrança de pensão alimentícia ao ex-goleiro Bruno Fernandes, pai de Bruninho, neto que ela tem a guarda.

Por meio de uma carta enviada ao portal NaTelinha, Sônia criticou a forma como parte da imprensa tratou o assunto e direcionou uma mensagem ao ex-jogador. “Estou indignada com as matérias que têm sido publicadas. Gostaria muito que certos veículos de comunicação fossem mais responsáveis e respeitosos, sem distorcer os fatos”, declarou.

Ela explicou que não foi à mídia para expor o não pagamento da pensão. “Ao contrário do que foi divulgado, não procurei nenhum jornalista para tornar isso público. O que aconteceu foi que um repórter me ligou, perguntou sobre os pertences da Eliza e se Bruno estava em dia com a pensão. Eu apenas disse que não, o que é verdade. Mas não falei em valores, até porque isso é atualizado pela Dra. Maria Lúcia, advogada do caso.”

Declaração rebateu falas de Bruno

A declaração veio após Bruno afirmar que estaria sendo injustamente acusado e que, no momento certo, pretende conversar pessoalmente com o filho. “É a única pessoa para quem devo satisfações”, disse o ex-atleta.

Diante disso, Sônia reforçou que não fez cobrança pública. “Vamos deixar claro: não expus publicamente nada. O processo de pensão segue tramitando na Justiça, e o senhor Bruno Fernandes tem ciência disso. E, por favor, pare de fazer afirmações caluniosas contra mim. O que penso sobre o senhor, guardo comigo”, finalizou.