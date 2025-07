Após 15 anos, mãe de Eliza Samudio recebe objetos da filha

Eliza Samudio desapareceu em 2010, após denunciar o ex-goleiro Bruno por não reconhecer a paternidade do filho - Foto: Reprodução / Extra e Instagram

Quinze anos após o assassinato de Eliza Samudio, a mãe dela, Sônia Fátima Moura, recebeu nesta quinta-feira, 17, os pertences pessoais da filha, que estavam sob custódia da Justiça desde 2010. Eliza, que tinha 25 anos na época, desapareceu após ser sequestrada a mando do então namorado, o ex-goleiro Bruno Fernandes.

Em uma publicação nas redes sociais, Sônia desabafou sobre a dor que insiste em permanecer mesmo com o passar do tempo: “Depois de 15 anos de espera, na esperança de encontrar seus restos mortais, o que a Justiça me devolveu foram esses objetos da Eliza. Ter esses itens em minhas mãos é como se o tempo não tivesse passado. A dor continua tão intensa, tão crua”, escreveu.

A mãe da ex-modelo ainda acrescentou que, embora o tempo tenha passado, a ausência da filha continua a reverberar de forma constante e dolorosa: “Esses objetos são como um pedaço seu. Um pedaço de mim. É difícil acreditar que você se foi há tanto tempo, e de uma forma tão cruel e covarde”, completou.

Itens resgatados

Entre os objetos entregues estão:

um par de sandálias;

um óculos escuro;

uma carteira estampada com a imagem de Bruninho, filho de Eliza, hoje com 15 anos e goleiro da categoria sub-14 do Botafogo.

fraldas descartáveis de Bruninho, que na época do crime ainda era um bebê.

Sônia optou por não receber esses materiais. Ela também revelou, em entrevista ao jornal Extra, que ainda não teve forças para abrir o computador de Eliza, entregue anteriormente pela Justiça:

“A Dr. Mônica (advogada) me perguntou se eu abri o computador, mas do jeito que estava embalado quando chegou, ficou. Se eu mesma for abrir, meu psicológico não está muito preparado pra isso.”

A liberação oficial dos objetos foi determinada pela Justiça em 2023, mas só agora os materiais foram localizados e entregues. Eles estavam no carro de Bruno, envolvido diretamente no crime.

Relembre o caso

Eliza Samudio desapareceu em 2010, após denunciar o ex-goleiro Bruno por não reconhecer a paternidade do filho. Mesmo sem o corpo ter sido encontrado até hoje, o conjunto de provas e depoimentos levou à condenação do atleta e de outros envolvidos pelo sequestro, cárcere privado e homicídio triplamente qualificado.

À época, Bruno era jogador do Flamengo e uma das figuras mais conhecidas do futebol nacional. O caso teve grande repercussão no país e se tornou um símbolo da luta por justiça para mulheres vítimas de violência.