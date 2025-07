Ana Hickmann revela como descobriu doença de Edu Guedes

Ana e Edu são casados no civil - Foto: Reprodução | Instagram

Ana Hickmann abriu o coração e relembrou o momento em que descobriu o diagnóstico do câncer no pâncreas de seu marido, o chef de cozinha Edu Guedes. A apresentadora contou que estava gravando um vídeo para o Youtube quando foi interrompida pelo amado.

“A hora que sentei para gravar as respostas do meu canal para vocês, recebi a ligação do Edu, me falando o que o médico tinha dito para ele, o que ele tinha encontrado”, disse ela em um novo vídeo publicado no canal.

“Ele [Edu Guedes] me liga e fala: 'Amor, acharam um tumor no meu pâncreas'. Fiquei 100% empenhada em cuidar dele. Imagina como eu fiquei, nem tinha como gravar. O poder da cura. Queria muito ter esse poder. Esse eu não tenho, mas tenho muita fé, o que ajuda a interceder pela cura. A fé ajuda muito”, completou.

Agradecimento

Ciente que a ajuda da esposa foi fundamental, Edu Guedes fez um agradecimento especial para ela após receber alta hospitalar. O famoso compartilhou um vídeo no Youtube e falou sobre o assunto.

“Ana estava do meu lado e tem um videozinho dela dormindo, não dormindo na cama, porque ela dormia na cadeira do meu lado com o braço em cima de mim. Ela me dando força toda hora, minha família, minha filha, e por conta deles, e de todas essas mensagens”, desabafou.

“Quando você passa por um problema como esse, você não melhora de um dia para o outro. É muita coisa que eu ainda tenho que melhorar, tenho que passar, mas é sempre bom a gente pensar positivo”, concluiu.