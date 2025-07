Preta Gil recebe onda de carinho no Dia do Amigo: 'Deusa mulher'

Preta Gil e Gominho na praia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em tratamento nos Estados Unidos devido a um câncer colorretal, a cantora Preta Gil, de 50 anos, recebeu uma série de homenagens do círulo intímo neste domingo, 20, data em que se celebra o Dia do Amigo.

O apresentador Gominho, foi uma das figuras públicas, que escolheu a data para enfatizar o carinho que sente pela voz de 'Sinais de Fogo', a quem se referiu como "deusa mulher". Ele e Preta são amigos há 14 anos.

"Ela não é só minha amiga. Ela é minha mãe, irmã, família e inspiração pra toda uma vida! Viver com Preta Gil é andar com um clarão de luz que ilumina o mundo! Bendito aqueles que se deixarem levar por essa força da natureza! Uma Deusa mulher! Eu te amo no lugar mais límpido e vivo do meu coração e ser!!", escreveu Gominho nas redes sociais.

Outros amigos também enalteceram a amizade da dupla, por meio dos comentários da publicação do apresentador. A cantora baiana Ivete Sangalo aproveitou para elogiar Preta.

"Muito amor. Ela é poderosa", escreveu Ivete, seguida por Duda Beat: "Uma força da natureza. Amo muito vocês".

Já a atriz Carolina Dieckmann usou uma foto abraçada com a herdeira de Gilberto Gil, decano da Música Popular Brasileira (MPB), para celebrar a união das duas.

A artista, que dá vida a personagem Leila, do remake Vale Tudo, disse: "Te amo; e tanto q nem cabe na palavra."

Tratamento

O novo ciclo do tratamento teve início no dia 10 de junho, segundo comunicado da própria artista. Após esgotar possibilidades no Brasil, ela partiu para os EUA para enfrentar a doença, que se espalhou para outras quatro áreas do corpo.

Preta Gil passou por consultas no Virginia Cancer Institute e por exames no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York.

“Começo meu tratamento dia 10. Enquanto isso, vou me fortalecendo fisicamente e espiritualmente, recebendo muito amor. Amo todos vocês, obrigada por todas as mensagens diárias, orações e energia positiva. Vocês me curam”, escreveu Preta Gil em postagem publicada no dia 4 de junho.

A cantora segue enfrentando mais uma etapa da luta contra o câncer com apoio de amigos, familiares e fãs, agora em território americano.