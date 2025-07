Preta Gil deixa apenas um herdeiro e uma neta; saiba quem são

Preta Gil faleceu neste domingo (20), aos 50 anos - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Preta Gil faleceu neste domingo, 20, aos 50 anos, após uma longa batalha contra um câncer colorretal, e deixou um filho e uma neta.

Ela estava em Nova York, nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental. A morte da artista foi confirmada por sua assessoria de imprensa, e a família ainda deve se pronunciar oficialmente.

Preta Gil deixa como único herdeiro o filho Francisco, de 28 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Otávio Müller.

O casal foi casado entre 1994 e 1995. Além do filho, a cantora era avó de Sol de Maria, de 9 anos, filha de Francisco com a modelo Laura Fernandez. A relação próxima com os dois sempre foi marcada por afeto, aparições públicas e declarações de amor mútuo.

Luta de Preta Gil contra câncer

A artista travava uma luta contra o câncer desde janeiro de 2023, quando foi diagnosticada com um tumor colorretal. Ao longo do tratamento, passou por cirurgia para retirada do tumor e do útero, além de sessões intensas de quimioterapia.

Em dezembro daquele ano, comemorou o fim do tratamento após uma cirurgia para reconstrução do trato intestinal.

No entanto, em agosto de 2024, a doença retornou de forma agressiva, atingindo dois linfonodos, um nódulo no ureter e o peritônio.

Mesmo após uma nova cirurgia de 18 horas e o reinício da quimioterapia, os resultados no Brasil não foram suficientes. Em busca de esperança, Preta Gil viajou aos Estados Unidos para iniciar um tratamento experimental, mas teve uma piora no quadro clínico.