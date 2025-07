Morte de Preta Gil: Globo interrompe programação e famosa surge abalada

Cantora morreu neste domingo e Globo interrompeu a programação - Foto: Reprodução | Globo e redes sociais

A Globo confirmou a morte de Preta Gil, na noite deste domingo, 20. Poliana Abritta entrou ao vivo, direto do estúdio do Fantástico, visivelmente abalada, durante o intervalo do Domingão com Huck.

A jornalista informou ao público do canal: "Trago uma notícia triste para todo o Brasil. Morreu a cantora Preta Gil, aos 50 anos de idade".

"A Preta vinha enfrentando um câncer, que foi diagnosticado e noticiado por ela mesma em janeiro de 2023. Ela fez uma cirurgia, passou por vários tratamentos e depois, em 2024, ela anunciou que o câncer tinha voltado", completou a apresentadora.

A titular do Fantástico destacou que o programa entraria no ar na noite de hoje com exibições de homenagens para a filha de Gilberto Gil.

A morte de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos de idade neste domingo. Antes do falecimento, ela foi homenageada por seus melhores amigos horas antes da notícia de seu falecimento seu confirmada.

Como em 20 de julho é comemorado o Dia do Amigo no Brasil, a atriz Carolina Dieckmmann e o apresentador Gominho fizeram posts dedicados à artista.