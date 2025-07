BRASIL Conheça 5 praias brasileiras que estão no top 10 de melhores do mundo Praia de Salvador também está no ranking global Por Gabriela Araújo e Redação 20/07/2025 - 17:24 h

Praia está entre as 10 melhores do mundo no ranking internacional - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Das areias douradas às águas cristalinas que se apresentam como um convite para um mergulho. As praias são quase ímãs que atraem turistas do mundo inteiro. Mas, quando o critério é escolha, você sabe qual é a melhor delas? Um levantamento produzido pelo Centro Internacional de Formação e Certificação das Praias, instituição chilena focada em gestão ambiental, classificou dez litorais globais. Desse total, cinco são brasileiros, que se destacaram como os melhores do mundo. Das praias brasileiras listadas, ao menos uma faz parte do litoral de Salvador, que oferece uma variedade de praias, que vão de enseadas calmas até trechos com ondas para o surfe. Leia Também: Mar irá invadir o Rio de Janeiro e atingir praias famosas em 10 anos; entenda Saiba quais praias de Salvador estão impróprias neste fim de semana Veja 8 melhores praias de Salvador para você curtir em 2025, segundo IA Quais países entraram na pesquisa? A pesquisa realizada pelo instituto incluiu 126 praias de 12 nações diferentes, que tem como objetivo orientar e sugerir melhorias para os países envolvidos. Argentina;

Brasil;

Canadá;

Colômbia;

Equador;

Espanha;

Guatemala;

México;

Peru;

Porto Rico;

Nova Zelândia. As 5 praias brasileiras que estão entre as melhores do mundo Rico em diversidade natural e com quase 8 mil quilomêtros de litoral, o Brasil figurou entre os países destaques no ranking internacional, colocando as praias do país nos holofotes do mundo. Confira as 5 praias brasileiras eleitas entre as melhores do mundo, sendo 1 pertecente a Salvador: Itaúna, Saquarema, na Região dos Lagos (RJ) - 2º lugar geral

Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe,

Grumari, Rio de Janeiro (RJ) - 6º lugar geral

Forno, Búzios (RJ) - 9º lugar geral

Azeda, Búzios (RJ) - 10º lugar geral Entenda a avaliação das praias Uma equipe multidisciplinar, composta por geógrafos, engenheiros, oceanógrafos, químicos e educadores, foi responsável por avaliar alguns dos locais na América Latina. O foco principal era analisar a qualidade ambiental das praias, garantindo uma avaliação rigorosa e abrangente. A pontuação foi feita com base em um esquema detalhado, considerando 38 critérios essenciais. Entre eles, a qualidade da água, segurança, serviços oferecidos e informações ambientais foram cuidadosamente analisados. Um destaque é que, entre as praias brasileiras ranqueadas, quatro já possuíam a cobiçada bandeira azul, um selo de excelência. Este certificado é concedido pelo programa Foundation for Environmental Education (FEE), que é uma das maiores organizações mundiais em educação ambiental. A bandeira azul é um reconhecimento de que a praia atende a altos padrões de qualidade ambiental, gestão e segurança.

