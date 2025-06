Saiba quais praias de Salvador estão impróprias neste fim de semana

A praia da Barra está na lista do Inema - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O sol voltou à capital baiana neste fim de semana, mas nem todas as praias da cidade estão recomendadas para o uso dos banhistas. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) divulgou, nesta sexta-feira, 6, o Boletim de Balneabilidade de Salvador.

Na lista, cerca de 28 praias da cidade estão apontadas como impróprias para banho. Elas apresentam indícios de contaminação por bactérias fecais, presença de óleo, lançamento de esgoto, proliferação de algas tóxicas ou surtos de doenças transmitidas através da água.

O mapeamento de todas as praias pode ser feito através do aplicativo 'Vai Dar Praia' ou pelo site oficial do Inema, que é responsável por avaliar cerca de 134 pontos em toda a costa do estado.

Praias liberadas

Apesar das recomendações, 10 praias da capital baiana seguem liberadas e sem riscos de contaminação para os banhistas. São elas: Porto da Barra, Santa Maria, Buracão, Amaralina (em frente ao Edifício Atlântico), Placaford, Itapuã (próximo à escada de acesso à praia), Farol de Itapuã, Stella Maris e Praia do Flamengo.

Confira a lista das praias impróprias:

São Tomé de Paripe - Em frente à casa Vila Maria, ao lado da rampa de acesso à praia.

Tubarão - Em frente ao conjunto habitacional abandonado, próximo à antiga fábrica de cimento.

Periperi - Na saída de acesso à praia, após travessia da via férrea.

Penha - Em frente à barraca do Valença.

Bogari - Em frente ao Colégio da PM (antigo Colégio João Florêncio Gomes).

Bonfim - Ao lado da quadra de esportes, em frente à rampa de acesso à praia.

Pedra Furada - Atrás do Hospital Sagrada Familia, em frente à ladeira que dá acesso à praia.

Boa Viagem - Ao lado do forte Monte Serrat, em frente ao muro lateral da Fundação Luís Eduardo Magalhães, junto à rampa de acesso à praia.

Roma - Rua Prof. Roberto Correia, junto à descida de acesso à praia, fundo do Hospital São Jorge.

Canta Galo - Atrás das antigas instalações da FIB, Rua Agrário Menezes. Junto à rede coletora de esgotos do Bahia Azul.

Marina Contorno - Na Av. Contorno, entre a Marina e o Restaurante do Amado.

Farol da Barra - Em frente às escadas de acesso à praia, na Rua Dias d'Ávila.

Farol da Barra - Próximo ao Barra Vento e escada de acesso à praia, em frente à Av. Oceânica.

Ondina - Próximo à escada de acesso à praia, em frente à Rua Milton Santos, ao posto BR e o Hotel Bahia Sol.

Ondina - Próximo ao Morro da Sereia, em frente ao Ed. Maria José.

Rio Vermelho - Em frente à Rua Bartolomeu de Gusmão, próximo à escada de acesso à praia, ao lado da Rua Morro da Paciência.

Rio Vermelho - Próximo à escada de acesso à praia, em frente à igreja Nossa Senhora de Santana.

Amaralina - No fundo da Escola Cupertino de Lacerda, em frente ao painel do artista plástico Bel Borba.

Pituba - Em frente à escada de acesso à praia, em frente à Portinox e a Rua Paraíba.

Pituba - Próximo à rampa de acesso à praia, em frente ao Ed. Atlântico Empresarial e à Rua Paraná, atrás da praça (antigo clube Português).

Armação - Em frente ao Hotel Alah Mar e a Rua João Mendes da Costa.

Boca do Rio - Em frente ao posto Salva Vidas.

Corsário - Em frente ao posto Salva Vidas.

Patamares - Em frente ao posto Salva Vidas Patamares, próximo ao Coliseu do Forró e Caranguejo de Sergipe.

Lagoa de Pituaçu - Em frente à entrada do estacionamento do parque.

Piatã - Em frente ao posto Salva Vidas, próximo ao Clube Costa Verde.

Itapuã - Em frente à Sereia de Itapuã.

Lagoa de Abaeté - Em frente à placa de fundação do parque.