Projeto em Salvador dá destino a roupas que iriam para o lixo

Projeto Repense Reuse - Foto: Divulgação | Humana Brasil

O projeto Repense Reuse, que coleta, reaproveita e recicla roupas e acessórios de vestuário de segunda mão, busca dar destino para um dos maiores desafios para o meio ambiente: resíduo têxtil, ou seja, roupas, sapatos e outros itens de tecido que vão parar no lixo.

A iniciativa da Humana Brasil chegou ao país em 2021 para cooperar com o desenvolvimento sustentável. A iniciativa tem mais de 200 pontos de coleta entre Bahia, Sergipe e Distrito Federal.

Além de Salvador, os containers estão também em Feira de Santana, Lauro de Freitas, Arembepe, Guarajuba, Itacimirim, Praia do Forte e Camaçari. Todos os pontos de coleta podem ser encontrados no site do projeto.

O que pode ser coletado?

Nos contêineres do projeto podem ser depositados:

Roupas

Sapatos

Bolsas e Mochilas

Acessórios de tecido como cintos e lenços

Roupas de cama

Caminho das doações

As roupas e os resíduos têxteis coletados nos containers são recolhidos pela central de logística da Humana Brasil e levado ao Centro de Triagem, onde são separados os materiais em bom estado de conservação para a revenda, dos materiais que serão reaproveitados.

A revenda é feita a preços acessíveis, entre R$ 3 e R$ 35 nas Lojas Humana, que, em Salvador, estão nos bairros de Itapuã, da Piedade e do Uruguai. Todo o recurso das vendas é usado para manter projetos sociais. Já os materiais que não podem ser vendidos, são reciclados pelas mãos de artesãos e costureiras, que dão um novo destino aos itens.

Impacto ambiental

De acordo com o projeto, 200 milhões de litros de água são economizados a cada 50 quilos de peças reaproveitadas. Desde a fundação do projeto, 417 toneladas de têxteis de segunda mão foram coletadas na Bahia e no Distrito Federal.

Com a venda dos itens doados nesse sistema de moda circular, o projeto já impactou mais de 2 mil pessoas com projetos humanitários de desenvolvimento social, educação e agricultura sustentável.