Festival oferece esporte e lazer gratuitos em Salvador neste domingo

Festival Vamos Passear chegou em Salvador - Foto: Divulgação

O Festival Vamos Passear chegou em Salvador e, neste domingo, 8, a Praça de Piatã será o cenário do evento que reúne esporte, lazer e bem-estar. O festival conta com programação diversificada e opções para todos os gostos e idades. As atividades são gratuitas e acontecem das 7h40 até às 12h para cerca de 4,5 mil pessoas entre as mais diversas ações.

O festival acontece ao ar livre e conta com atrações para famílias, entusiastas do esporte, tutores de pets e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. As únicas atividades que tiveram inscrições prévias foram: passeio de bike de 10 km, caminhada de 4 km aberta para todas as idades e com integração para pets e a corrida infantil, de 50 a 400 metros, conforme a idade. Já as atividades gratuitas vão desde torneios de diferentes modalidades esportivas até aulas de dança, yoga e funcional para adultos e diversas brincadeiras para as crianças.

A capital baiana abre o Festival Vamos Passear 2025, que terá etapas em outros sete estados brasileiros até o fim do mês de agosto. As primeiras atividades na Praça de Piatã são o passeio de bike, com aquecimento às 7h40 e partida às 8h, e a caminhada, com o aquecimento às 8h40 e início às 9h.

Na sequência iniciam as atrações livres, todas gratuitas. A partir das 9h, a cada meia hora o palco do festival terá aulas de fitdance, funcional e yoga. As corridas infantis começam às 10h.

Além disso, a arena do evento dispõe de aulas e torneios de beach tennis, vôlei de praia, futevôlei, vôlei e basquete, em quadras poliesportivas e de areia montadas especialmente para o festival. Para crianças e adolescentes estará disponível uma mini pista de skate, com orientação de monitores especializados. O Espaço Saúde oferece massagem e avaliação física. Ainda estará disponível espaço com serviços básicos gratuitos para manutenção de bicicletas, patins e skates.

O Festival Vamos Passear em Salvador conta uma área de alimentação com food trucks, que oferecem desde opções saudáveis até pratos regionais. A arena ainda vai abrigar área de descanso e Espaço Kids, com atividades lúdicas, pula-pula, pebolim e desenhos para colorir. Neste ano, o festival apresentado pela Brasilprev promete repetir o sucesso das edições anteriores, promovendo saúde, qualidade de vida e inclusão através da atividade física.

A etapa seguinte será no próximo domingo, 15, em Recife. A Praia do Pina sedia a estrutura para uma manhã de muito esporte, lazer e bem-estar. O Festival Vamos Passear 2025 também vai passar por Belém, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro até o fim do mês de agosto.

Retirada de kits

Antes do evento, os inscritos no passeio de bike, na caminhada e na corrida infantil devem fazer a retirada de seus kits, adquiridos antecipadamente. A entrega de kits será realizada em espaço especial montado na loja Decathlon do Salvador Shopping, na sexta-feira, 6, e sábado, 7. No primeiro dia, os kits estão disponíveis das 10h às 20h, enquanto no segundo o horário de atendimento é das 10h às 18h

Cada inscrição, ao custo simbólico de R$ 20, dá direito a camiseta, boné (infantil) ou viseira (adulto), bandana, número de peito, sacochila e medalha para os que completarem seus percursos.

Para as próximas etapas, as inscrições para o passeio de bike, caminhada e corrida infantil podem ser feitas a partir do site oficial do festival.

Evento sustentável

Todos os resíduos durante cada etapa do Festival Vamos Passear serão coletados, separados e destinados à reciclagem ou compostagem. A areia de quadras e outros espaços será doada para comunidades montarem áreas de esporte e lazer. Além disso, todo o material em lona das arenas será destinado para ONGs para produção de bolsas, mochilas, carteiras, cadeiras, etc.

Programação completa

Data: 8 de junho de 2025

Local: Praça de Piatã (Av. Octávio Mangabeira, 11988)

Entrega de kits aos inscritos

Loja Decathlon Salvador Shopping (Av. Tancredo Neves, 3133)

Sexta-feira, 6, das 10h às 20h

Sábado, 7, 10h às 18h

Programação de Arena

8h - Largada Bike

9h - Largada caminhada

A partir das 10h - Corrida kids

Atividades no palco

7h40 às 7h50: aquecimento bike

8h40 às 8h50: aquecimento caminhada

9h às 9h30: fitdance

9h30 às 10h: funcional

10h às 10h30: yoga

10h30 às 11h: fitdance

11h às 11h30: funcional

11h30 às 12h: fitdance