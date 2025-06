Projeto promove ações culturais com Libras em Salvador

Projeto Rua sinalizada: Ações em Libras para uma cidade-ateliê - Foto: Divulgação

O projeto ‘Rua sinalizada: Ações em Libras para uma cidade-ateliê’ chega a Salvador entre junho e dezembro, promovendo acessibilidade nos espaços urbanos através de diversas formas de expressão artística e cultural. A iniciativa, do coletivo Rua Sinalizada, foi idealizada por quatro amigos inseridos na comunidade surda.

O objetivo é provocar reflexões sobre a inclusão de pessoas surdas, pretas, mulheres, quilombolas, indígenas, LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência na cidade. Todas as ações acontecerão com intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e audiodescrição aberta.

Com estreia neste sábado, 7, e no dia 15 de junho, todas as intervenções são sinalizadas por placas que indicam o local da ação, mas também se tornam parte integrante da composição visual, convidando o público a refletir sobre a acessibilidade.

O projeto é fruto da inquietação e do compromisso social de Elinilson Soares, Cintia Santos, Daisy Souza Santos e Lucas Sol que, desde 2021, vêm realizando diversas atividades no campo das artes visuais e da música, mobilizando tanto pessoas surdas quanto ouvintes para experiências enriquecedoras no ambiente urbano.

Projeto 'Rua sinalizada: Ações em Libras para uma cidade-ateliê' | Foto: Divulgação

Até dezembro, serão realizadas doze ações em diferentes espaços da cidade. Para a estreia, neste sábado, às 14h, o Museu de Arte Moderna (MAM) recebe a primeira ação, que será a construção de placas itinerantes que representam o desejo e as necessidades do espaço em reflexão, envolvendo a participação ativa da comunidade na criação dos símbolos.

Já no dia 15, também às 14h, acontece um piquenique acessível no Parque da Cidade, com palestras ao ar livre com acessibilidade, além da oficina de Libras.

Em julho as atividades acontecem nos dias 5 e 20. No primeiro, o ‘Menu Poético’ oferece um cardápio de poesias em Libras e português para que o público escolha e aprecie durante sua passagem no local a ser definido. No dia 20, ‘Janelas de Libras’ reúne pessoas para contarem suas histórias em janelas do Centro Histórico de Salvador.

Em agosto, as atividades acontecem nos dias 2 e 17. O primeiro dia será no Parque da Cidade, com um mapeamento afetivo coletivo dos espaços, incentivando os participantes a criarem seus próprios mapas em folhas secas encontradas nas ruas; e, no segundo dia, no Parque da Lapinha, com o ‘Improvisual’, jogos de improviso com temas definidos pelo público, estimulando a criatividade e a interação.

Projeto 'Rua sinalizada: Ações em Libras para uma cidade-ateliê' | Foto: Divulgação

Marcando o Mês da Visibilidade Surda, as ações de setembro acontecem nos dias 6 e 21. No primeiro, no Porto da Barra, a ação ‘Dissecando a Cena’ estimula a criação de cenas e poesias a partir das contribuições dos participantes, incorporando diferentes línguas e experiências culturais. No segundo, o projeto promove, novamente, a construção de placas itinerantes no Museu de Arte Moderna da Bahia.

Em outubro, no dia 5, acontece mais uma edição do piquenique acessível, dessa vez no Jardim de Alah. No dia 19, a atividade que volta a acontecer é o ‘Menu Poético’, no Mercado Modelo.

No dia 2 de novembro o Centro Histórico volta a receber o ‘Janelas de Libras’. No dia 16, os participantes voltam a realizar um mapeamento afetivo coletivo dos espaços de Salvador e criam seus mapas em folhas secas, na Barra.

Encerrando o projeto, no dia 7 de dezembro o ‘Improvisual’ volta a acontecer, dessa vez na Praça da Sé. E no dia 21, o ‘Dissecando a Cena’ promove novamente a criação de cenas e poesias a partir das contribuições dos participantes, incorporando diferentes línguas e experiências culturais, no Museu de Arte Moderna da Bahia.