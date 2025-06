Ceasa do Ogunjá já tem data para voltar a funcionar

Obras emergenciais foram feitas no equipamento - Foto: Digulgação Governo do Estado da Bahia

Após quase dez dias interditado por problemas na estrutura física que ameaçava a estabilidade do prédio, a Ceasa do Ogunjá, em Salvador, foi liberada para voltar a funcionar. A notícia foi dada através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE), neste sábado, 7, e a previsão é que o espaço seja reaberto a partir da segunda-feira, 9.

A SDE informou que obras emergenciais de escoramento das estruturas foram feitas e que um parecer técnico atestou a segurança do local, onde trabalham cerca de 41 permissionários e passam centenas de pessoas, diariamente.

Durante a interdição, esses profissionais foram autorizados a comercializar os produtos no estacionamento do prédio. Essa medida foi a saída que o órgão do governo encontrou para reduzir os prejuízos de quem depende do equipamento para sobreviver. A Ceasa, tradicional mercado popular da capital baiana, abre de segunda a sábado, das 6h às 18h e aos domingos e feriados, das 6h às 14h.

A interdição

A decisão foi tomada após a SDE receber da Superintendência de Patrimônio (Supat), vinculada à Secretaria da Administração (Saeb), no dia 28 de maio, uma recomendação para fechar o mercado. Diante da orientação, o órgão decidiu por fazer a interdição imediata de todo o imóvel.

Durante a vistoria na Ceasa, os engenheiros encontraram rachaduras em pilares, recalque nas fundações, corrosão em estruturas metálicas essenciais para a sustentação do prédio, além de o solo do mercado apresentar condições críticas, com lençol freático muito superficial e acúmulo de água em períodos de chuva.

Por meio de nota à imprensa, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico informou que discute soluções de médio e longo prazo para a requalificação do Mercado do Ogunjá. A pasta diz que, as expectativas é avançar, nos próximos meses, com projetos para a melhoria da infraestrutura e para garantir um espaço mais moderno para comerciantes e consumidores.