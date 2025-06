Transporte será alterado na orla de Salvador neste domingo

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A circulação de transporte na região da Pituba, Boca do Rio e Piatã será temporariamente alterada devido à realização da 2ª Corrida de Rua do Bahea e do Festival Vamos Passear, que acontecem neste domingo, 8. O tráfego de veículos na Avenida Octávio Mangabeira será interditado a partir das 5h, com previsão de liberação por volta das 11h.

A interdição ocorrerá em dois trechos na Avenida Octávio Mangabeira (sentido Itapuã): entre Boca do Rio e Piatã (próximo ao retorno do SESC) e entre Jardim de Alah e as quadras de tênis da Boca do Rio.

Durante esse período, as linhas de ônibus que operam na região terão seus itinerários redirecionados. A partir da Praça Nossa Senhora da Luz, os veículos que normalmente seguem pela Avenida Octávio Mangabeira deverão acessar as ruas Pernambuco, Antônio Carlos Magalhães, LIP (Ligação Iguatemi–Paralela), Luís Viana, Pinto de Aguiar, Ibirapitanga, Tamburugy, Rio Trobogy e Orlando Gomes, retornando à Avenida Octávio Mangabeira para seguir o trajeto regular.

Agentes da Secretaria de Mobilidade (Semob) e integrantes da equipe da Integra estarão presentes na região para orientar motoristas e usuários sobre as mudanças. Assim que a via for liberada, o transporte normal será retomado.