Praia de Salvador é eleita melhor do mundo em ranking internacional; conheça

Praia foi a única brasileira entre as 10 melhores no ranking internacional - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Conhecida por sua paisagem paradisíaca, a Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, em Salvador, apareceu no ranking internacional de praias sustentáveis e foi eleita uma das melhores do mundo.

O estudo foi elaborado pela Rede Iberoamericana Proplayas em parceria com o Centro Internacional de Formação em Gestão e Certificação de Praias (CIF Playas).

A avaliação de 2025 considerou mais de 200 localidades nas Américas e na Europa, e consagrou a representante baiana como a única brasileira entre as 10 melhores.

O reconhecimento, um dos mais importantes do mundo no gênero, destaca os esforços na conservação ambiental do destino.

A praia tem o selo Bandeira Azul, considerado o mais importante da categoria em todo o mundo, atribuído a praias e marinas que cumprem um conjunto de 34 requisitos de qualidade socioambiental. Para a atribuição da bandeira azul são exigidos o cumprimento de alguns critérios que incluem diversos parâmetros em categorias como:

Qualidade da água;

Informação;

Educação ambiental;

Conservação do meio ambiente local;

Segurança;

Serviços;

Infraestruturas de apoio;

Bandeira Azul qualifica praias com foco em gestão ambiental | Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Turismo sustentável

Em celebração da conquista, o ministro do Turismo, Celso Sabino, se pronunciou.

“Esse reconhecimento é um orgulho imenso e a prova de que o Brasil pode ser líder mundial em turismo sustentável. É exatamente esse tipo de iniciativa, que une a comunidade e a preservação ambiental, que queremos fomentar. Nosso objetivo é mostrar para todo o setor que a sustentabilidade não é apenas o caminho certo, mas, também, o mais inteligente para o futuro do turismo”, pontuou o ministro.

Além disso, o reconhecimento deve ser ligado ao conjunto de políticas públicas adotadas pelo Ministério do Turismo com o objetivo de valorizar e dar visibilidade a ações que aliam a conservação da natureza e o desenvolvimento de comunidades locais.

Terminal turístico da Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe | Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Belezas da praia

Uma das praias mais procuradas da Ilha dos Frades e com uma grande faixa de mata nativa, a Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe se destaca por causa de suas águas calmas, mornas e cristalinas, ótimas para o banho, pela pesca, mergulho além de outros esportes náuticos. Para os turistas que buscam conforto, o destino dispõe também de barracas de praia que servem frutos-do-mar e pescados.

A praia Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe está em uma Área de Proteção Cultural e Paisagística (APCP), na Baía de Todos os Santos. Tem cerca de 50 moradores e, no verão (alta temporada), chega a receber 4 mil visitantes no fim de semana.