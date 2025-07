Itaú fecha agências em Salvador e impacta mais de 70 mil clientes

Neste ano, o Itaú encerrou as atividades de 130 agências no país - Foto: Felipe Iruata / Ag. A TARDE

O banco Itaú anunciou o fechamento de três agências bancárias em Salvador. A previsão é de que a medida impacte 73 mil clientes da capital baiana. A unidade de Brotas encerrou suas atividades no último dia 25. Já as outras duas localizadas nos bairros do Cabula e Imbuí, têm previsão de fechamento até o dia 16 de julho.

A sequência de fechamentos das unidades culminou no protesto de bancários e representantes sindicais, na última terça-feira, 8, em frente à agência do Imbuí, que funcionava há 25 anos no bairro. A mobilização fez parte do Dia Nacional de Luta dos Trabalhadores do Itaú, marcado por manifestações que aconteceram em todo o país.

Apenas neste ano, o banco Itaú já encerrou as atividades de 130 agências no país. A empresa, assim como as outras que também têm fechado unidades, justifica a ação pelo aumento de serviços bancários feitos por canais digitais.

Protesto de funcionários em 2023 contra ofechamento de agências e demissões | Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

Sindicato

De acordo com o Sindicato dos Bancários da Bahia, 60 mil clientes devem ser impactados com o fechamento das três agências, mas o número foi atualizado para 73 mil no final da tarde desta terça, 8. A associação informou também que dos 73 mil clientes das três agências do Itaú que serão fechadas em Salvador, cerca de 10 mil são beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Fechamento de agências deve afetar pessoas em situação de vulnerabilidade socieconômica | Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

“São pessoas idosas e mais vulneráveis, que muitas vezes não têm acesso a canais digitais. Por isso, a função social dos bancos é uma das nossas principais reivindicações”, pontuou Luciana Dória, diretora da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe.

Realocação e distância

Segundo ainda Lucia Dória, os clientes vinculados à agência do Itaú, localizada na rua das Codornas, serão transferidos para a unidade do banco em Itapuã, a cerca de 14 quilômetros de distância. A diretora ressalta como as novas unidades estão cada vez mais distantes.

"As agências mais próximas já receberam clientes de outras que também foram fechadas. Só no ano passado, cinco encerraram as atividades em Salvador", explicou a diretora, que representa a Comissão Organizada dos Empregados do Itaú. A categoria reforça ainda que além da distância, as novas agências indicadas estão cada vez mais distantes, sobrecarregadas e com menos capacidade de atendimento.

Em clima de incerteza, os 62 funcionários das agências de Brotas, Cabula e Imbuí temem serem demitidos com os fechamentos, por mais que o comunicado do Itaú tenha garantido que eles sejam realocados, muitos ainda não foram informados sobre em qual agência trabalharão. Desde 2020, já foram registrados 344 desligamentos de funcionários do Itaú na Bahia.

Nubank ultrapassou Itaú em número de clientes | Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Crescimento de bancos digitais

O encerramento de agências bancárias vem ocorrendo não apenas no país, mas no mundo todo. Em 2023, o Itaú, Bradesco e Santander fecharam 856 unidades no Brasil. A justificativa tem sido o avanço dos serviços digitais, atualmente, o Pix lidera entre os meios de pagamento, com mais de 63 bilhões de transações em 2024.