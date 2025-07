Banco fecha 10 agências físicas e três estados serão afetados

Digitalização dos bancos tem impactado as empresas que tentam equilibrar os serviços com eficiência operacional - Foto: Reprodução

O avanço de bancos digitais tem acuado agências físicas em todo o mundo. É o caso do Bendigo Bank na Austrália que anunciou o fechamento de 10 unidades em três estados, como parte de uma reestruturação motivada por mudanças no comportamento dos clientes.

A decisão busca acompanhar a migração crescente para serviços bancários digitais, reduzir custos e ajustar a operação às novas demandas.

Os fechamentos estão previstos para ocorrer entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2025. A medida afetará seis agências em Victoria, duas em Queensland e duas na Tasmânia, de acordo com a direção do banco.

No total, cinco localidades regionais perderão seu último serviço bancário físico: Bannockburn, Korumburra e Yarram em Victoria, Malanda em Queensland e Queenstown na Tasmânia. Essas cidades enfrentarão um novo desafio no acesso a serviços financeiros presenciais.

A decisão levanta outras preocupações no país, como a inclusão financeira em áreas rurais, onde a digitalização completa ainda não é completamente difundida, além da conectividade limitada e a baixa familiaridade com a tecnologia.

Justificativa para o fechamento do banco

O CEO do banco, Richard Fennel, afirmou que os fechamentos são um “último recurso”, motivado pela necessidade de equilibrar a rede física com os investimentos em canais digitais. Ele lembrou que o banco ainda possui uma das maiores presenças regionais da Austrália.

O empresário reforçou também que, mesmo com a redução, o Bendigo Bank continua comprometido com sua identidade regional e com os 2,7 milhões de clientes que atendem em todo o país.

Bancos digitais tem crescido e conquistado cada vez mais clientes, além de superar bancos tradicionais | Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Subsídios comunitários

O prefeito de Golden Plains Shire, Owen Sharkey, pontuou o impacto social devido ao fechamento do banco no Condado que tem uma das populações de crescimento mais rápido entre todas as áreas de governo local (LGAs) regionais de Victoria.

"O Bendigo Bank fez um trabalho fantástico com subsídios comunitários na área... os bancos comunitários teriam investido perto de um milhão de dólares nos últimos 20 anos", disse o parlamentar.

Fechamento de agências físicas afetam também idosos, pequenos empresários e comunidades isoladas que em grande parte procuram as unidades por confiança e pela falta de acesso digital | Foto: Felipe Iruata / Ag. A TARDE

Funcionários serão demitidos?

Aproximadamente 30 colaboradores devem ser afetados pela mudança. O banco informou que está buscando realocar esses profissionais em outras áreas da empresa, para evitar ao máximo demissões diretas.

Em contrapartida, o sindicato do setor financeiro aponta que a decisão pode comprometer além de empregos o atendimento personalizado em regiões que já enfrentam escassez de serviços.

Em pronunciamento, a Secretária Nacional do Sindicato do Setor Financeiro, Julia Angrisano, criticou a decisão e classificou o encerramento das últimas agências nessas cidades como um retrocesso para o papel comunitário do banco.

Futuro do atendimento bancário

O avanço das plataformas digitais têm transformado o setor bancário, mas também levanta questões sobre equidade no acesso. Para muitos australianos em áreas remotas, as agências físicas ainda são essenciais.

Por mais que a digitalização dos bancos esteja em alta, a presença física continua sendo um diferencial de confiança para idosos, pequenos empresários e comunidades isoladas. Esse fato tem cada vez mais se tornado um dilema que bancos terão de equilibrar com eficiência operacional.