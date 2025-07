Além do Kwid e Mobi: os carros mais vendidos desta categoria no Brasil

Modelo Renault Kwid 2026 - Foto: Divulgação | Renault

Os carros populares possivelmente ficarão mais baratos por conta de um decreto que está previsto para ser assinado nesta quinta-feira, 10, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai abaixar os Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, dos veículos baratos e menos poluentes.

Nesta lista de automóveis se encontram o Renault Kwid e o Fiat Mobi, dois modelos que são muito comuns nos tempos atuais por serem “baratos” e consideravelmente econômicos quando comparados ao restante do mercado.

Com a alta desses modelos nas ruas, veja a lista dos carros mais vendidos da mesma categoria do Kwid no ano de 2025: