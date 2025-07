Carro popular ficará mais barato no Brasil nos próximos meses; entenda

Preço de carro popular deve voltar a cair no Brasil - Foto: Divulgação | Fiat

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve assinar, ainda nesta quinta-feira, 10, um decreto que vai abaixar o Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, de veículos mais baratos e menos poluentes. O decreto será lançado em cerimônia no Palácio do Planalto.

Tal decreto define a regulamentação do chamado IPI Verde, criado dentro do “Mover”, programa de incentivos para a indústria automobilística.

A medida não deve ser uma redução de receitas do governo, já que ela também prevê um aumento tributário aos veículos mais poluentes.

O programa foi nomeado como “Carro sustentável” indo de encontro com as medidas do governo de Donald Trump, nos EUA, que retiraram os incentivos aos carros elétricos, favorecendo os movidos a combustão.

Critérios como potência, eficiência energética, combustível e reciclabilidade, além da exigência de ser produzido no país serão analisados para reduzir as alíquotas.

A mudança nos "carros populares"

A intenção é beneficiar os veículos 1.0 flex, ou seja, que rodam tanto com gasolina quanto com etanol e com potência abaixo de 90 cavalos. Os chamados “carros populares” com alíquotas de IPI hoje em 5,27%. Modelos 1.0 turbo não devem entrar na lista de redução de tributos.

Esse recorte permite que os modelos de entrada de diversas montadoras sejam inclusos.

Carros que se enquadram nesses perfis são:

Chevrolet Onix e Onix Plus;

Fiat Argo;

Cronos e Mobi;

Renault Kwid.

Agora, o desconto é no imposto cobrado e não haverá limite de preço do carro. Porém, como os critérios amarram as características dos veículos, a tendência é atingir principalmente carros populares.