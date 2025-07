Mitsubishi surpreende com descontos de até R$ 44 mil em seus carros

Mitsubishi Triton - Foto: Mitsubishi/Divulgação

A Mitsubishi Motors anunciou uma série de condições comerciais exclusivas voltadas ao público do agronegócio, com descontos que chegam a R$ 44 mil em modelos selecionados. A iniciativa reforça o compromisso da marca com quem vive e trabalha no campo, oferecendo vantagens que vão desde bônus em seminovos até facilidades de pagamento por meio de troca por grãos.

Entre os destaques está a linha Pajero Sport, que pode ser adquirida com valorização de até R$ 20 mil no seminovo do cliente, além de descontos de até R$ 21 mil, dependendo da versão. Já a nova geração da picape Triton 2026 será ofertada com abatimento de até R$ 23 mil, posicionando-se como uma das melhores opções da categoria.

L200 Triton Sport Outdoor Plus

Outro atrativo é a L200 Triton Sport Outdoor Plus, que chega com um desconto especial de R$ 44 mil — uma das maiores reduções já oferecidas pela marca. A linha Eclipse Cross 2026 também estará disponível com preços a partir de R$ 167.029, válidos exclusivamente durante o período promocional.

Todos os veículos da Mitsubishi Motors contam com cinco anos de garantia. No caso do modelo híbrido Outlander PHEV, a bateria possui garantia de oito anos. Segundo a montadora, os modelos atendem com eficiência às diversas necessidades do produtor rural, seja no uso cotidiano das propriedades ou em deslocamentos com conforto, segurança e tecnologia.

Programa MIT Barter

A Mitsubishi ainda oferece o programa MIT Barter, que permite a aquisição de veículos zero quilômetro por meio da troca por grãos. Voltado a produtores de milho e soja, o programa é válido mediante contrato de compromisso de entrega futura com a Agrex. Para participar, é necessário estar em conformidade com a legislação ambiental vigente.

A ação faz parte do Projeto MIT Agro, lançado em 2023, que visa estreitar a relação da marca com o agronegócio nacional, levando soluções personalizadas para o campo.