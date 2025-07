Lula aposta na BYD para inovar indústria automotiva da Bahia

Por Alan Rodrigues com Redação

Lula e a vice-presidenta Executiva da BYD e CEO da BYD nas Américas, Stela Li, durante evento em Brasília - Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Lula afirmou, durante entrevista concedida nesta terça-feira, 2, à Rede Bahia, que a chegada da BYD está trazendo inovação para a indústria automotiva baiana. Lula está em Salvador para participar dos festejos do 2 de julho, pelo 4º ano seguido, e prometeu voltar em agosto, quando espera entregar o 1º carro produzido na Bahia.

Entre os impactos gerados pela chegada da BYD, Lula destaca a atração de mais de R$ 130 bilhões em investimentos a partir do anúncio da chegada da montadora chinesa. Ele lembra que em 2010, quando deixou a Presidência, eram vendidos 3,1 milhões de carros por ano no Brasil e, quando retornou, em 2023, eram apenas 1,6 milhão.

Esse, na opinião do presidente, foi um dos motivos da saída da Ford, a qual classificou como "falta de respeito", acrescentando que é preciso "criar renda para comprar" e defendeu ampliar as parcerias com a América Latina.

Parto da Ponte

Ainda falando de investimento chinês na Bahia, Lula celebrou a assinatura do contrato para a construção da ponte Salvador-Itaparica.

"Foi um parto difícil, Rui (Rui Costa, ministro da Casa Civil e ex-Governador da Bahia) sabe quantas vezes falei com o Xi Jinping (presidente da China)", lembrou o presidente.