BYD apresenta primeiros carros fabricados no Brasil

Carros serão fabricados na Bahia - Foto: Cassio Cardoso | Ag. A TARDE

A montadora chinesa BYD, líder global na venda de carros elétricos, apresentou, nesta terça-feira, 1, os dois primeiros carros fabricados na unidade de Camaçari. Inicialmente, serão produzidos veículos dos modelos Dolphin Mini, 100% elétrico, e Song Pro, que funciona de maneira híbrida.

Presente no evento de inauguração, que contou com autoridades políticas e representantes da marca, o vice-presidente sênior da BYD, Alexandre Baldy, reforçou a tendência de redução do preço dos carros que serão fabricados no país. Também há a expectativa de que os veículos dois dois modelos não sejam mais importados.

"O Dolphin Mini, em virtude da celebração da fábrica BYD no Brasil, nós reduzimos o preço. Portanto, essa política comercial já está em vigor, é oficial pelo momento e pela fabricação nacional", destacou Baldy, que completou.

"O Dolphin Mini foi reduzido de R$122,800 para R$119,990. O Song Pro, que nós apresentamos aqui, foi reduzido de R$204.800 para R$199.990. Portanto, nos dois modelos que oficialmente já anunciamos a produção local, nós não mantemos o preço, nós reduzimos o preço para o mercado brasileiro", pontuou o vice-presidente sênior da fabricante chinesa.

Inicialmente, as peças serão importadas para que apenas a montagem do carro ocorra em Camaçari, processo conhecido como Semi Knocked Down (SKD), quando partes do produto já chegam pré-montadas. Para a primeira fase, a BYD aguarda a possibilidade de redução do imposto de importação do material.

"Temos um regime que vai se iniciar, que é o SKD. Passado esse período, ele vai passar a ter a produção completa. É a expectativa (redução) que nos foi dada pelo governo federal. Como posso importar os carros prontos com os mesmos valores de imposto de importação de um carro ao qual eu tenho que investir e ser competitivo no mercado?", pontuou Alexandre Baldy.

Volume de fabricação

A expectativa, segundo a BYD, é de que 50 mil carros sejam produzidos no complexo em 2025. No próximo ano, a tendência é que sejam fabricados 150 mil veículos. A partir do final de 2026, serão montados 300 mil automóveis elétricos e híbridos.