BYD abre centenas de vagas de emprego na Bahia; veja como se inscrever

A fábrica da BYD de Camaçari, inaugurada nesta terça-feira, 1º, abrirá 508 novas vagas de emprego. A informação foi confirmada pelo secretário estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Augusto Vasconcelos (PCdoB), durante visita técnica ao galpão onde os carros serão produzidos.

"São 508 novas vagas, são ofertadas pela rede Sine Bahia. Então, o trabalhador já pode procurar uma das unidades do Sine para que possa se cadastrar, participar dos processos seletivos", explicou Augusto, que detalhou como será o processo.

"A empresa irá divulgar esse calendário do processo seletivo. Vale lembrar que nós investimos no ano passado quase R$ 2 milhões na qualificação de mais de 500 profissionais, em uma qualificação específica voltada para a indústria automotiva. Aqui no nosso estado já temos profissionais que atuaram na Ford, portanto tem experiência em linha de montagem de automóveis, e a gente está muito confiante de que a mão de obra baiana será bastante aproveitada e que teremos aqui a imensa maioria dos empregos com baianos e baianas", afirmou o secretário.

Geração de empregos

Com a instalação do complexo fabril em Camaçari, a BYD deve gerar mais que o dobro de empregos que a Ford, antiga empresa fabricante de automóveis que atuava na cidade.

No final de 2024, a CEO da BYD nas América, Stella Li, prometeu chegar a 20 mil funcionários empregados na fábrica até o final de 2026.

“Em 2026, precisamos de um total de mais de 20 mil pessoas aqui. Que nesse complexo, como foi citado, o maior complexo fora da China, certamente terá, em 2026, ao fim do ano, em torno de 20 mil trabalhadores trabalhando aqui neste local”, discursou a CEO, em visita às obras da fábrica em dezembro.