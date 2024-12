BYD trará mais que o dobro de emprego que a Ford, diz Rui

Rui Costa participou de visita técnica na fábrica da BYD em Camaçari - Foto: Cássio Moreira / A TARDE

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que a saída da Ford e a chegada da BYD foi benéfica para a Bahia. Na avaliação do ex-governador do estado, apesar de ter causado “tristeza e angústia”, o fechamento da fábrica da montadora norte-americana abriu a oportunidade da vinda da gigante chinesa fabricante de veículos elétricos, que vai gerar mais oportunidades de trabalho.

Na manhã desta segunda-feira, 2, durante visita técnica a fábrica em Camaçari, a CEO da empresa nas Américas, Stella Li, prometeu chegar a 20 mil funcionários empregados na fábrica até o final de 2026.

“Todos nós sabemos da tristeza e da angústia que causou aos jovens, aos engenheiros, aos técnicos, que aqui trabalhava em outra empresa quando ela anunciou a retirada do Brasil da sua unidade. Hoje eu diria que mais do que dobramos a oferta de emprego em relação ao que existia no topo da produção da indústria que aqui estava, ou seja, saltamos em quantidade, saltamos em qualidade da oferta de emprego com mais tecnologia, mais desenvolvimento e por isso nos causa alegria e entusiasmo”, comentou Rui Costa.