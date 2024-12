BYD celebra 30 anos e 10 milhões de carros

Veículo comemorativo dos 30 anos foi o Denza Z9 - Foto: Divulgação

A BYD celebrou na segunda-feira,18, três décadas de operação e o marco histórico de 10 milhões de veículos eletrificados produzidos. A comemoração aconteceu na fábrica da marca em Xiaomo, na Zona de Cooperação Especial Shenzhen-Shanwei.

Na solenidade, o presidente e CEO da BYD, Wang Chuanfu, discursou sobre a trajetória da empresa, que começou como uma pequena startup com 20 funcionários e hoje é uma corporação multinacional com quase um milhão de colaboradores ao redor do mundo. Ele afirmou que o “sucesso da BYD está fundamentado em sua dedicação à inovação tecnológica e na capacidade de transformar a mobilidade global em direção a um futuro mais sustentável”.

O marco dos 10 milhões de NEVs (veículos elétricos e híbridos) reforça a posição da BYD como pioneira no setor. A empresa se tornou a primeira montadora do mundo a atingir esse número. O crescimento tem sido acelerado nos últimos anos: enquanto os primeiros 5 milhões de veículos foram produzidos em 15 anos, os 5 milhões seguintes foram alcançados em apenas 15 meses. Isso evidencia a expansão estratégica da BYD e seu avanço em tecnologias de eletrificação.

Denza

O veículo comemorativo, um Denza Z9, foi entregue a Feng Ji, fundador e CEO da Game Science, responsável pelo aclamado jogo “Black Myth: Wukong”. O momento simboliza a conexão entre inovação tecnológica e cultura contemporânea, valores fundamentais para a BYD.

Olhando para o futuro, Wang apresentou as Diretrizes Básicas da BYD, um documento que consolida os princípios fundamentais, aprendizados históricos e estratégias para os próximos anos. Como parte de seu planejamento, a empresa investirá 100 bilhões de yuans (aproximadamente R$ 80 bilhões) em tecnologias que integram inteligência artificial a sistemas automotivos, buscando atualizar toda a sua linha de veículos com soluções inteligentes.

Na Bahia

Em Camaçari, a BYD está construindo o maior complexo industrial do grupo chinês fora da Ásia, que terá capacidade instalada de 150 mil veículos por ano, na primeira fase de implantação, podendo chegar a 300 mil veículos numa segunda etapa. A meta é iniciar a produção completa dos veículos na Bahia em 2025. De acordo com a BYD, a unidade já emprega cerca de 800 pessoas. A previsão da BYD é gerar 1.200 empregos diretos e 5.000 indiretos.

O complexo tem uma área total de 4,6 milhões de metros quadrados. Na primeira fase de obras, serão 26 novas instalações, entre galpões de produção, pista de testes e outras estruturas. O investimento previsto passou de 3 bilhões para 5,5 bilhões, 83% a mais do que anunciado inicialmente. Além de veículos elétricos e híbridos serão fabricados caminhões e ônibus elétricos na unidade, e a BYD também planeja fabricar baterias.

O Grupo A TARDE firmou parceria estratégica com a BYD, e todos os carros da frota agora são da marca, um passo importante no que se refere à sustentabilidade e à redução de emissões de carbono.